MLB》道奇殘酷調度！紹爾中繼熱投111球後 第6局就派野手登板

紹爾。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在客場面對教士,賽前道奇拉上右投紹爾(Matt Sauer),這位26歲投手中繼4.2局被敲13安,失掉9分,直到第6局2出局後才被換下場。前6局打完道奇以0比9落後。

道奇此戰用牛棚車輪戰,崔維諾(Lou Trivino)擔任開局投手,1局無失分。第2局起紹爾登板中繼,第3局紹爾先後被阿拉耶茲(Luis Arraez)二壘安打、馬查多(Manny Machado)敲安、梅里爾(Jackson Merrill)三壘安打,單局失掉3分。

紹爾第4局、第5局各掉1分,第6局紹爾單局失掉4分,包含被教士捕手馬度納多(Martin Maldonado)敲陽春砲,教士隊2出局攻占一壘,紹爾的用球數已經來到111球,因此被換下場,由工具人K.赫南德茲(Kike Hernandez)登板後援。K.赫南德茲雖然先丟1次保送,接著讓教士魏德(Tyler Wade)敲飛球出局,化解失分危機。

紹爾生涯在3A或大聯盟的單場最多用球數為82球,今天後援4.2局就用111球才讓他退場。紹爾被敲13安失掉9分,賞6次三振、丟3次保送,賽後防禦率為5.68。

道奇日本巨星大谷翔平3打數1安,由於雙方比分差距過大,第7局大谷就被換下場,賽後打擊率為2成92。

