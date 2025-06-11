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MLB》道奇殘酷調度！紹爾中繼熱投111球後 第6局就派野手登板

2025/06/11 12:10

紹爾。（法新社）紹爾。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場面對教士，賽前道奇拉上右投紹爾（Matt Sauer），這位26歲投手中繼4.2局被敲13安，失掉9分，直到第6局2出局後才被換下場。前6局打完道奇以0比9落後。

道奇此戰用牛棚車輪戰，崔維諾（Lou Trivino）擔任開局投手，1局無失分。第2局起紹爾登板中繼，第3局紹爾先後被阿拉耶茲（Luis Arraez）二壘安打、馬查多（Manny Machado）敲安、梅里爾（Jackson Merrill）三壘安打，單局失掉3分。

紹爾第4局、第5局各掉1分，第6局紹爾單局失掉4分，包含被教士捕手馬度納多（Martin Maldonado）敲陽春砲，教士隊2出局攻占一壘，紹爾的用球數已經來到111球，因此被換下場，由工具人K.赫南德茲（Kike Hernandez）登板後援。K.赫南德茲雖然先丟1次保送，接著讓教士魏德（Tyler Wade）敲飛球出局，化解失分危機。

紹爾生涯在3A或大聯盟的單場最多用球數為82球，今天後援4.2局就用111球才讓他退場。紹爾被敲13安失掉9分，賞6次三振、丟3次保送，賽後防禦率為5.68。

道奇日本巨星大谷翔平3打數1安，由於雙方比分差距過大，第7局大谷就被換下場，賽後打擊率為2成92。

 

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