籃球》情緒失控險揍球迷 「表弟」卡森斯遭禁賽整季還得繳罰款（影音）

Y el #MotinAlert de hoy para nuestro pana Boogie pic.twitter.com/oplAZOI2Bg — 12magnificos （@12magnificos） June 10, 2025

〔記者粘藐云／台北報導〕前NBA明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）在波多黎各聯賽和球迷爆發嚴重衝突，聯盟今做出懲處，將他禁賽整季，且最高可能面臨1萬美元（約30萬台幣）的罰款。

卡森斯離開NBA後在各國不同聯賽打拚，上季還曾來台加入T1台啤永豐雲豹，當時掀起一股旋風，他也幫助球隊拿下隊史首冠，而他近期則是效力於波多黎各聯賽的瓜伊納博大都會隊。

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卡森斯昨遭場邊球迷對他大喊「愛哭鬼」，他也抓了下體示威反擊，雙方差點打起來，表弟被驅逐出場時，場邊球迷不斷叫囂，甚至對他潑灑飲料，讓他情緒失控，差點衝上看台打人。

卡森斯當下遭工作人員壓制，並被帶回休息室，衝突才未擴大。聯盟今天祭出重罰，卡森斯將被禁賽一整季，且目前因奪權犯規、技術犯規以及煽動場上暴力行為，遭罰款4250美元，倘若他無法為自己的行為提出合理解釋，罰款可能上調為1萬美元。

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