中職》兄弟下半季6大主題日出爐 首度攜手讀賣巨人！

中信兄弟公布下半季主題週活動。（球團提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟下半季主題週活動搶先公告！由舜元建設《暑假限定！國語作業簿：2025中信兄弟涼水祭》為下半季主題日揭開序幕，8月份球團也將在臺北大巨蛋舉辦最受大家矚目的龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週。接續而來的下半季賽事，也將帶給各位球迷全新的感官體驗！跟著中信兄弟的主題週行程，將行事曆劃上活動註記，一起來到球場參與下半季活動的美好時刻。

中信兄弟下半季首先打頭陣的舜元建設《暑假限定！國語作業簿：2025中信兄弟涼水祭》主題週活動，將於7/12（六）與7/13（日）在臺中洲際棒球場舉行，此次中信兄弟也與目前展開年度限定國家巡演計劃中的《國語作業簿》攜手合作，在涼水祭抵達臺中洲際棒球場，就是要與「百萬象迷」在「全台最大KTV包廂」全場一起大！聲！唱！各種水槍水砲玩水設施再加上你最愛的華語金曲，這局真的沒辦法錯過。

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8月份最受大家矚目的龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週也將連續第2年在臺北大巨蛋進化登場！8/1（週五）Friday Night由製噪機NOISE MAKER搭配Passion Sisters率先登場。8/2（六）-8/3（日）週末黃金時段，你要的愛歌輪番登場，進化的王者再次歸來，而最熟悉的Oppa們也即將登上大巨蛋，就是要帶給大家最讚的K歌之夜！當然，最受球迷期待的第十二屆《我不是歌手》也將盛大登場，球員們直球對決唱功，這是一個你不能轉台的週末！

「好侍食品」今夜は華麗に勝つ！華麗對決，咖哩必勝！你吃咖哩是要拌還是不拌？不管你是哪一派！邀請球迷朋友一同享受，從日本到臺灣，一盤好侍咖哩的應援力量，將在8/9（六）-8/10（日）美味登場！究竟球員們平常喜歡哪一種口味的咖哩飯呢？就讓我們一起來到主題週現場一探究竟。

暑假的尾聲，就讓我們跟著《排球少年!!》聯名主題日 — 飛べ！最強的王者！一起來到臺北大巨蛋，憑著對夢想的執著，烏野高校排球部從「不會飛的烏鴉」，最終展翅翱翔，飛向更高的殿堂！8/23（六）- 8/24（日）從排球場到棒球場，貫穿場上的那股信念與熱血，始終如一！『只要球還沒落地，就還沒輸！』每一次的跳躍、每一次的揮擊、每一次的奮力一搏，都是因為有著對勝利最炙熱的渴望！邀請球迷朋友們，準備好一起燃燒內心那股無盡的勇氣，來場不能重來的比賽。

下半季話題最高的合作組合《新風 x 進化》讀賣巨人聯名主題日！中信兄弟與日本讀賣巨人首度聯名登場，9/6（六）-9/7（日）我們要把東京巨蛋的棒球氛圍，帶進臺中洲際棒球場，讓球迷感受讀賣巨人的經典魅力，當追求突破的「進化」意志，遇上煥然一新的「新風」態度，勢必在場上交會出最熱血的火花！準備好和我們一起燃燒鬥魂，拿下勝利。

冰友啊！2025壓軸主題日超萌IP聯名登場！《Pingu™企鵝家族》聯名寵物日— 動物冰友會《Pingu™企鵝家族》是大人的童年回憶，是小孩的可愛玩伴，Pingu與最愛的家人，還有最要好的冰友Robby，將從南極遠道而來，一起現身洲際棒球場參與中信兄弟 #寵物日，準備和大家一起度過最萌、最療癒的毛孩週末。

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