MLB》道奇6局放棄比賽遭教士血洗！ 工具人「二刀流」2.1局吞2K

赫南德茲登板投2.1局，打擊區上吞2K。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今天在牛棚車輪戰早早就放棄比賽，不僅讓中繼投手紹爾（Matt Sauer）燃燒111球，還在6局就放野手赫南德茲（Kike Hernandez）登板投球擔任「二刀流」，最終以1：11慘敗。

道奇由於先發人手不足，今天原訂計畫便是牛棚車輪戰，開局投手崔維諾（Lou Trivino）投1局無失分退場，接著道奇讓剛被拉回大聯盟的紹爾（Matt Sauer）接替投球，紹爾在2局無失分後，3到6局皆有失分，但道奇並沒有打算換他下場，最終讓他吃完4.2局，燃燒111球，被打13支安打，失掉9分責失分，送出6K、3BB。

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道奇在6局在球隊0：9落後時才將紹爾換下場，並讓工具人赫南德茲（Kike Hernandez）登板投球一路投到最後，總計他2.1局被打3安，失掉2分有1分責失分，送出2次保送，賽後防禦率2.08。

席斯7局11K無失分收勝。（法新社）

教士先發投手席斯（Dylan Cease）今天7局只被打3支安打，狂飆11K無失分，另有5次四壞保送，投出本季代表作，收下賽季第2勝。馬查多（Manny Machado）3安猛打灌進5分打點，阿拉耶茲（Luis Arraez）、柏格茲（Xander Bogaerts）也都有3安進帳。

今天賽前進行Live BP的大谷翔平3打數1安打吞下1K，並早早被換下去休息，赫南德茲今天不僅登板還接替大谷翔平的打序，在場上完成「二刀流」，共2打數吞下2K。

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