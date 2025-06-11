晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇6局放棄比賽遭教士血洗！ 工具人「二刀流」2.1局吞2K

2025/06/11 12:36

赫南德茲登板投2.1局，打擊區上吞2K。（路透）赫南德茲登板投2.1局，打擊區上吞2K。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今天在牛棚車輪戰早早就放棄比賽，不僅讓中繼投手紹爾（Matt Sauer）燃燒111球，還在6局就放野手赫南德茲（Kike Hernandez）登板投球擔任「二刀流」，最終以1：11慘敗。

道奇由於先發人手不足，今天原訂計畫便是牛棚車輪戰，開局投手崔維諾（Lou Trivino）投1局無失分退場，接著道奇讓剛被拉回大聯盟的紹爾（Matt Sauer）接替投球，紹爾在2局無失分後，3到6局皆有失分，但道奇並沒有打算換他下場，最終讓他吃完4.2局，燃燒111球，被打13支安打，失掉9分責失分，送出6K、3BB。

道奇在6局在球隊0：9落後時才將紹爾換下場，並讓工具人赫南德茲（Kike Hernandez）登板投球一路投到最後，總計他2.1局被打3安，失掉2分有1分責失分，送出2次保送，賽後防禦率2.08。

席斯7局11K無失分收勝。（法新社）席斯7局11K無失分收勝。（法新社）

教士先發投手席斯（Dylan Cease）今天7局只被打3支安打，狂飆11K無失分，另有5次四壞保送，投出本季代表作，收下賽季第2勝。馬查多（Manny Machado）3安猛打灌進5分打點，阿拉耶茲（Luis Arraez）、柏格茲（Xander Bogaerts）也都有3安進帳。

今天賽前進行Live BP的大谷翔平3打數1安打吞下1K，並早早被換下去休息，赫南德茲今天不僅登板還接替大谷翔平的打序，在場上完成「二刀流」，共2打數吞下2K。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中