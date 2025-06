MLB》台美混血球星卡洛爾單場兩支三壘安 再秀超狂跑速！

卡洛爾單場兩支三壘安打。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)今天單場擊出兩支三壘安打,響尾蛇團隊靠3發全壘打,最後在主場以10比3擊敗水手。響尾蛇在系列賽3連戰前2場都贏球,目前以33勝34敗居國家聯盟西區第四。

卡洛爾在第3局敲右外野三壘安打,並為球隊攻進第1分。響尾蛇該局再靠高飛犧牲打拿1分。第4局響尾蛇打者小古利爾(Lourdes Gurriel Jr.)敲陽春跑添加1分,第5局J.奈勒(Josh Naylor)敲適時二壘安再拿1分。

水手打線6局上靠阿羅薩雷納(Randy Arozarena)、泰倫茲(Rowdy Tellez)各敲陽春砲追至2分差,但6局下響尾蛇莫雷諾(Gabriel Moreno)敲三分彈,接著卡洛爾再敲左外野三壘安打追加1分,響尾蛇第6局單局灌進5分大局,奠定勝基。

卡洛爾單場兩支三壘安打。(法新社)

卡洛爾全場2安都是三壘安打,本季累積8支三壘安打是全大聯盟最多。這也是卡洛爾自本季4月27日(美國時間)之後,再度單場2支三壘安打。卡洛爾賽後打擊率為2成60,整體攻擊指數(OPS)為0.921。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)在社群媒體X指出,卡洛爾在第6局的三壘安打,從本壘衝至三壘的時間僅花10.88秒,為今年從本壘跑至三壘的第二短秒數。卡洛爾曾在4月27日飆速衝上三壘,創下只花10.87秒的最速紀錄。

