MLB》台美混血球星卡洛爾單場兩支三壘安 再秀超狂跑速！

卡洛爾單場兩支三壘安打。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天單場擊出兩支三壘安打，響尾蛇團隊靠3發全壘打，最後在主場以10比3擊敗水手。響尾蛇在系列賽3連戰前2場都贏球，目前以33勝34敗居國家聯盟西區第四。

卡洛爾在第3局敲右外野三壘安打，並為球隊攻進第1分。響尾蛇該局再靠高飛犧牲打拿1分。第4局響尾蛇打者小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）敲陽春跑添加1分，第5局J.奈勒（Josh Naylor）敲適時二壘安再拿1分。

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水手打線6局上靠阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、泰倫茲（Rowdy Tellez）各敲陽春砲追至2分差，但6局下響尾蛇莫雷諾（Gabriel Moreno）敲三分彈，接著卡洛爾再敲左外野三壘安打追加1分，響尾蛇第6局單局灌進5分大局，奠定勝基。

卡洛爾單場兩支三壘安打。（法新社）

卡洛爾全場2安都是三壘安打，本季累積8支三壘安打是全大聯盟最多。這也是卡洛爾自本季4月27日（美國時間）之後，再度單場2支三壘安打。卡洛爾賽後打擊率為2成60，整體攻擊指數（OPS）為0.921。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）在社群媒體X指出，卡洛爾在第6局的三壘安打，從本壘衝至三壘的時間僅花10.88秒，為今年從本壘跑至三壘的第二短秒數。卡洛爾曾在4月27日飆速衝上三壘，創下只花10.87秒的最速紀錄。

Corbin Carroll has recorded his 2nd triple of the game; the 2nd time in his career Carroll has recorded 2+ triples in a game



Carroll has re-taken the MLB lead in triples this season with 8 pic.twitter.com/QWLAoMJocf — Dalton Feely （@dfeely14） June 11, 2025

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