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中職》陳傑憲婉拒美職「台灣日」開球 獅隊發布三方聲明

2025/06/11 13:53

陳傑憲。（資料照，記者陳逸寬攝）陳傑憲。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊陳傑憲，日前受邀參與美職白襪隊「台灣日」擔任開球嘉賓，由於時間點落在中職補賽週，引起球迷討論與爭議。陳傑憲稍早透過球團表達，無論之後戰況如何，皆會婉拒此次赴美開球，獅隊也以新聞稿方式，和仁茂國際行銷有限公司（陳傑憲選手經紀公司），與主辦單位 Team Taiwan Foundation 聯合說明

三方聯合聲明如下：

針對近日有關統一 7-ELEVEN獅隊長陳傑憲選手受邀擔任美國職棒芝加哥白襪隊「台灣日」開球嘉賓一事，所引發的社會關注與討論，統一 7-ELEVEN 獅、仁茂國際行銷有限公司（陳傑憲選手經紀公司）與主辦單位 Team Taiwan Foundation 特此聯合說明如下：

本次開球活動係由美國正式立案的非營利組織 Team Taiwan Foundation 所主辦，該組織自成立以來即致力推動台灣文化交流與社群參與。活動邀約由該組織於2024 年底啟動，並於2025年四月（即於中華職棒大聯盟排定補賽賽程前）完成三方共識並簽訂相關合約，並由該組織全權負責陳傑憲選手所有相關經費支出。整體籌備全程秉持正當程序，簽約三方並持續保持密切溝通。

我們特別說明，此次活動並非由選手個人主動向該主辦單位爭取；係由主辦單位主動向球團 與經紀公司提出邀請，後續由經紀公司與球團進行協商，在三方取得一致共識後，才安排此行程。

基於活動安排的複雜性，三方於簽約之際即備有多種彈性方案，以配合戰況變化，並得就實際情勢進行調整。近期以來，經三方數度充分溝通、並經審慎評估，陳傑憲選手已主動表達，無論後續戰況如何，皆將婉拒出席此次芝加哥台灣日的開球邀約。基於對中華職棒大聯盟賽制以及觀賽球迷的尊重，陳傑憲選手將全力專注於球隊現階段戰力的維持與發揮。

主辦單位對陳傑憲選手之決定表達全面的尊重，並給予絕對的支持。雖未能邀請陳傑憲選手 踏上芝加哥白襪隊球場開球，但主辦單位亦將依原有規劃持續推進整體「台灣日」活動。芝加哥「台灣日」主辦團隊的核心成員皆為長年在美定居的台僑，全員無酬投入，出錢出力、貢獻所長，期許讓台灣文化與棒球精神登上國際舞台、為台美之間的文化交流略盡棉薄之力。我們理解球迷對賽事與選手安排的關切，也感謝大家對台灣棒球的深情厚愛。三方將持 續保持溝通，共同為球隊、選手與台灣形象做出最理想的安排。

球團對於本次陳傑憲選手受邀擔任美國職棒芝加哥白襪隊「台灣日」開球嘉賓一事，引起各 界不同聲音與討論，實非球團所願意看到的事，我們也將深刻檢討，未來避免同樣事情再次發生。 感謝大家的理解與支持。

統一 7-ELEVEN獅棒球隊

仁茂國際行銷有限公司

Team Taiwan Foundation

共同敬上

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