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MiLB》慘！曾單季11勝的道奇火球男米勒 3A先發單場狂掉10分

2025/06/11 14:32

道奇投手米勒。（資料照，法新社）道奇投手米勒。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇26歲火球男米勒（Bobby Miller）今天在3A先發面對洛磯3A，米勒僅投3.1局被敲11安扛狂掉10分，道奇3A最後以2比15慘敗。這也是米勒今年最慘一役。

米勒今年春訓首戰遭到105.5英哩（約169.8公里）強襲球擊中頭部，直到4月17日才迎來大聯盟初登板，米勒本季在大聯盟出賽2場有1場先發，共投5局合計被敲11安失7分，防禦率是偏高的12.60。他在美國時間5月25日被降至小聯盟3A。

近期前兩場3A的比賽，米勒合計10.2局失掉3分。但米勒今天先發只投3.1局被敲11安，包含挨了一發兩分砲，失掉10分，只有1次三振、丟3次保送，另有1次暴投、1次觸身球，最終吞下敗投。米勒本季在3A出賽11場，拿到2勝2敗，防禦率為5.69。

米勒曾在2023年菜鳥賽季先發22場交出單季11勝、防禦率3.76的優異成績，但近兩年卻無法複製新人年的表現。米勒上季出賽13場拿到2勝4敗，防禦率為8.52。

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