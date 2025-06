MiLB》慘！曾單季11勝的道奇火球男米勒 3A先發單場狂掉10分

道奇投手米勒。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇26歲火球男米勒(Bobby Miller)今天在3A先發面對洛磯3A,米勒僅投3.1局被敲11安扛狂掉10分,道奇3A最後以2比15慘敗。這也是米勒今年最慘一役。

米勒今年春訓首戰遭到105.5英哩(約169.8公里)強襲球擊中頭部,直到4月17日才迎來大聯盟初登板,米勒本季在大聯盟出賽2場有1場先發,共投5局合計被敲11安失7分,防禦率是偏高的12.60。他在美國時間5月25日被降至小聯盟3A。

近期前兩場3A的比賽,米勒合計10.2局失掉3分。但米勒今天先發只投3.1局被敲11安,包含挨了一發兩分砲,失掉10分,只有1次三振、丟3次保送,另有1次暴投、1次觸身球,最終吞下敗投。米勒本季在3A出賽11場,拿到2勝2敗,防禦率為5.69。

米勒曾在2023年菜鳥賽季先發22場交出單季11勝、防禦率3.76的優異成績,但近兩年卻無法複製新人年的表現。米勒上季出賽13場拿到2勝4敗,防禦率為8.52。

