中職》韓商簽Fubon Angels經紀代理？富邦嚴正澄清：完全不符事實

Fubon angels。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今有韓國媒體Star Daily News報導，DalFactory於11日宣布 ，已被指定為Fubon Angels在韓國的官方經紀代理，將擔任李珠珢啦啦隊員以及Fubon Angels全體成員在 韓國的官方經紀業務。富邦育樂出面嚴正澄清，否認和韓國行銷公司DalFactory有任何合作計畫。

除了否認韓方報導外，富邦育樂表示，對於相關不實行為，除了表示高度遺憾外，不排除循法律途徑維護公司權利。

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富邦育樂聲明如下：

針對今日韓國媒體報導提及韓國行銷公司 DalFactory 和富邦育樂合作，獨家代理Fubon Angels 啦啦隊之商業活動安排一事，對此，富邦育樂股份有限公司今（11）日嚴正澄清，本公司與 DalFactory 之間並無任何合作計畫，相關報導內容完全不符事實。

富邦育樂一向秉持專業經營精神，目前所有團隊運作、選拔與對外演出活動皆由公司全權規劃管理，並未委託或洽談任何外部單位合作經紀事宜。對於有心人士刻意扭曲事實、藉Fubon Angels 之名進行宣傳與連結之不實行為，本公司表示高度遺憾，未來將不排除法律途徑以維護權利。

Fubon angels。（資料照，記者陳志曲攝）

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