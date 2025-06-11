晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》韓商簽Fubon Angels經紀代理？富邦嚴正澄清：完全不符事實

2025/06/11 15:31

Fubon angels。（資料照，記者陳志曲攝）Fubon angels。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今有韓國媒體Star Daily News報導，DalFactory於11日宣布 ，已被指定為Fubon Angels在韓國的官方經紀代理，將擔任李珠珢啦啦隊員以及Fubon Angels全體成員在 韓國的官方經紀業務。富邦育樂出面嚴正澄清，否認和韓國行銷公司DalFactory有任何合作計畫。

除了否認韓方報導外，富邦育樂表示，對於相關不實行為，除了表示高度遺憾外，不排除循法律途徑維護公司權利。

富邦育樂聲明如下：

針對今日韓國媒體報導提及韓國行銷公司 DalFactory 和富邦育樂合作，獨家代理Fubon Angels 啦啦隊之商業活動安排一事，對此，富邦育樂股份有限公司今（11）日嚴正澄清，本公司與 DalFactory 之間並無任何合作計畫，相關報導內容完全不符事實。

富邦育樂一向秉持專業經營精神，目前所有團隊運作、選拔與對外演出活動皆由公司全權規劃管理，並未委託或洽談任何外部單位合作經紀事宜。對於有心人士刻意扭曲事實、藉Fubon Angels 之名進行宣傳與連結之不實行為，本公司表示高度遺憾，未來將不排除法律途徑以維護權利。

Fubon angels。（資料照，記者陳志曲攝）Fubon angels。（資料照，記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中