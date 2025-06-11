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中職》李多慧曝理想型：喜歡Man的但「臭臭」不行！

2025/06/11 16:01

人氣啦啦隊女神李多慧今（11日）出席「清新門診」年度代言活動。（記者邱芷柔攝）人氣啦啦隊女神李多慧今（11日）出席「清新門診」年度代言活動。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕人氣啦啦隊女神李多慧今（11日）出席「清新門診」年度代言活動，她大方分享，啦啦隊常常要揮手、跟觀眾近距離互動，腋下清新非常重要，是一種禮貌，更是自信象徵，她也自曝，喜歡有男人味的男生，「我喜歡Man的，但『臭臭』不行！」

李多慧在現場大跳「三振舞」，號召大家一起「三振腋味」。她表示，長時間跳應援舞，會流汗是正常的，但若有異味會就會影響到他人。她也觀察到，韓國非常重視自然無痕的外在管理，甚至不少家長會在孩子青春期前主動處理狐臭問題，避免孩子在人際互動中遭遇尷尬。

不只形象問題，其實「腋味」也與人際關係息息相關。林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立也公布一項千人調查，發現高達93%民眾坦言，若身邊有人有狐臭，會立刻產生負面印象，近八成更會選擇與對方保持距離。令人擔心的是，七成有腋味的人毫無自覺，有三成甚至會被貼上「不乾淨」、「不健康」、「不重視禮儀」等標籤。

李多慧表示，長時間跳應援舞，會流汗是正常的，但若有異味會就會影響到他人。 （記者邱芷柔攝）李多慧表示，長時間跳應援舞，會流汗是正常的，但若有異味會就會影響到他人。 （記者邱芷柔攝）

黃耀立指出，嗅覺是社交中常被忽略的關鍵感官，影響第一印象甚至快過視覺與聽覺，當大腦聞到異味，就會啟動「避開」反應，影響職場、交友，問題是，多數人對自己的體味毫無察覺，主要因「嗅覺疲勞」，長期習慣某氣味，大腦便自動忽略，調查也顯示，若心儀對象有狐臭，有92%民眾表示好感會瞬間下降。

黃耀立說明，狐臭並非單純的汗味，而是與遺傳體質有關的大汗腺分泌異味，無法單靠洗澡或止汗劑解決，若父母都有狐臭，遺傳機率高達八成。現在的醫療技術已可透過微波精準破壞腋下汗腺與毛囊，一次改善異味、汗水與毛髮等困擾，且療程無疤痕、無恢復期，不影響日常生活。

林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立（左）指出，70%有腋味的人毫無自覺，有30%甚至會被貼上「不乾淨」、「不健康」、「不重視禮儀」等標籤。 （記者邱芷柔攝）林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立（左）指出，70%有腋味的人毫無自覺，有30%甚至會被貼上「不乾淨」、「不健康」、「不重視禮儀」等標籤。 （記者邱芷柔攝）

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