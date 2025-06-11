世壯運》馬公選手展現壯年實力 黃健忠市長頒「金飯碗」表揚陳昱名、丘忠達

現任澎水航海科教師的丘忠達，在世壯賽羽球男子35歲以上組單打奪得銅牌。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年雙北世界壯年運動會圓滿落幕，馬公市選手在國際賽事舞台上持續寫下優異成績。馬公市長黃健忠今（11）日在市長室接見參賽選手陳昱名、丘忠達，頒贈象徵努力成果與祝福圓滿的「金飯碗」，肯定2位選手的堅持與成就，並感謝他們以行動為城市爭光。

現任國立澎湖科技大學通識教育中心社會科學組助理教授兼身心健康中心主任的陳昱名，參加壯年運動會擲部及十項全能賽事，展現全方位運動實力。在男子45歲以上組鏈球項目奪得銅牌，並於十項全能賽事中，以1199分獲得第5名佳績。2日賽程中，陳昱名在100公尺、跳遠、鉛球、跳高、400公尺、鐵餅、標槍及1500公尺等多項目穩定發揮，尤其在標槍項目投出個人最佳成績18.54公尺，展現長期訓練所累積的實力與突破。

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羽球項目方面，現任國立澎湖高級海事水產職業學校航海科教師的丘忠達，則於男子35歲以上組單打奪得銅牌，為澎湖羽球發展再添亮眼成績。長期投入羽球教學與訓練的丘忠達，憑藉穩定的球技與比賽經驗，在激烈競爭中穩住節奏，順利站上頒獎台，為自己及城市留下榮耀一刻。

黃健忠表示，壯年運動會所傳遞的價值，不僅在競技成績，更重要的是展現「運動無界，人生無限」的積極態度。兩位選手分別在不同運動領域努力突破自我，透過長期投入與穩定訓練，為馬公市寫下屬於這座城市的感動篇章。「每一份堅持，都是對生活的熱愛與尊重。正因為有你們，城市的光芒更加閃耀。」

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