徐若熙大巨蛋強碰富邦、NBA總冠軍賽G3 今日賽事預告與轉播

徐若熙。（資料照，記者林正坤攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA總冠軍賽將進行第3場賽事，各拿1勝的溜馬與雷霆將轉移到溜馬主場Gainbridge Fieldhouse進行，究竟誰能率先取得第2勝，喜愛NBA的球迷朋友一定要鎖定直播關注。

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MLB有2場賽事轉播，昨日以10：2大勝皇家的洋基，將進行3連戰的第2場比賽；作客的洋基派出施密特（Clarke Schmidt）掛帥，而皇家則推派布比克（Kris Bubic）迎戰；另外昨天慘遭教士血洗的道奇，雙方今日要迎來第3次交手，道奇與教士分別派出羅布雷斯基（Justin Wrobleski）與瓦茲奎茲（Randy Vasquez）率先出戰，精采刺激的比賽，球迷們不要錯過！

今晚中華職棒3地開打，在洲際主場迎戰樂天桃猿的中信兄弟，將派出黃博多掛帥先發，而樂天則是由曾仁和迎敵，這也是他今年首度一軍出賽；本季首次前進大巨蛋擔任主場的富邦悍將，今日將與味全龍一戰，富邦派出力亞士先發，而味全則是由本土王牌「龍之子」徐若熙迎戰；而在台南的統一獅則要面對台鋼雄鷹，分別由布雷克與江承諺正面交鋒，喜愛中職各隊的球迷不要錯過轉播！

NBA總冠軍賽G3

08:30 雷霆@溜馬 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

07:30 洋基@皇家 愛爾達體育2台

10:30 道奇@教士 愛爾達體育2台（D-LIVE）

中華職棒

18:30 樂天@兄弟 緯來體育、緯來精采

18:30 台鋼@統一 DAZN1、愛爾達體育2台

18:30 味全@富邦 MOMOTV

日本職棒

16:57 養樂多@火腿 DAZN2

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