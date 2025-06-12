晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

徐若熙大巨蛋強碰富邦、NBA總冠軍賽G3 今日賽事預告與轉播

2025/06/12 06:55

徐若熙。（資料照，記者林正坤攝）徐若熙。（資料照，記者林正坤攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA總冠軍賽將進行第3場賽事，各拿1勝的溜馬與雷霆將轉移到溜馬主場Gainbridge Fieldhouse進行，究竟誰能率先取得第2勝，喜愛NBA的球迷朋友一定要鎖定直播關注。

MLB有2場賽事轉播，昨日以10：2大勝皇家的洋基，將進行3連戰的第2場比賽；作客的洋基派出施密特（Clarke Schmidt）掛帥，而皇家則推派布比克（Kris Bubic）迎戰；另外昨天慘遭教士血洗的道奇，雙方今日要迎來第3次交手，道奇與教士分別派出羅布雷斯基（Justin Wrobleski）與瓦茲奎茲（Randy Vasquez）率先出戰，精采刺激的比賽，球迷們不要錯過！

今晚中華職棒3地開打，在洲際主場迎戰樂天桃猿的中信兄弟，將派出黃博多掛帥先發，而樂天則是由曾仁和迎敵，這也是他今年首度一軍出賽；本季首次前進大巨蛋擔任主場的富邦悍將，今日將與味全龍一戰，富邦派出力亞士先發，而味全則是由本土王牌「龍之子」徐若熙迎戰；而在台南的統一獅則要面對台鋼雄鷹，分別由布雷克與江承諺正面交鋒，喜愛中職各隊的球迷不要錯過轉播！

NBA總冠軍賽G3

08:30 雷霆@溜馬 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

07:30 洋基@皇家 愛爾達體育2台

10:30 道奇@教士 愛爾達體育2台（D-LIVE）

中華職棒

18:30 樂天@兄弟 緯來體育、緯來精采

18:30 台鋼@統一 DAZN1、愛爾達體育2台

18:30 味全@富邦 MOMOTV

日本職棒

16:57 養樂多@火腿 DAZN2

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中