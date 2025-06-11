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中職》重磅！兄弟K歌主題日 韓國最帥「灶咖男團」登場

2025/06/11 17:04

中信兄弟邀請Super Junior分隊SJ-D&E的東海與銀赫。（中信兄弟提供）中信兄弟邀請Super Junior分隊SJ-D&E的東海與銀赫。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟年度大型K歌主題日「Channel B vol.2」，將於2025年8月1日至3日再度登上臺北大巨蛋。繼去年首次登蛋引爆熱烈話題後，今年將邀請最寵粉的男團代表SUPER JUNIOR-D&E於8月3日（週日）特別來到中信兄弟臺北大巨蛋主場，擔任活動嘉賓，這也是D&E首次登上臺北大巨蛋，勢必再度掀起熱潮。

SUPER JUNIOR-D&E（東海 & 銀赫）韓流經典天團SUPER JUNIOR中的最具舞台爆發力的雙人小分隊，擁有無數台灣粉絲的愛戴。自2011年以〈Oppa, Oppa〉亮相以來，東海和銀赫憑藉其獨特的音樂才華與深情的表演風格，征服了無數樂迷的心。他們的代表作包括〈Growing Pains〉、〈Danger〉等歌曲，每一首都是音樂排行榜的常客。自出道以來，SUPER JUNIOR-D&E已成功舉辦多場亞洲巡演，始終保持著極高的人氣。

東海與銀赫的舞台默契無人能敵，每一次的舞台演出，不僅是視覺與聽覺的饗宴，還充滿了動感和爆發力，瞬間點燃全場氛圍。此外，他們也以幽默風趣、親民的形象，成功收穫了眾多粉絲，更讓他們在台灣擁有無數「老婆」，成為粉絲心中無可取代的「灶咖男團」。

8月3日SUPER JUNIOR-D&E將擔任賽前開球嘉賓，為中信兄弟「Channel B vol.2」K歌主題日開出帥氣好球。賽後，他們將結合專屬打造的舞台與燈光效果，霸氣佔領球場舞台，為中信兄弟的球迷和ANNIE們呈現不容錯過的精彩演出！

中信兄弟將陸續公布更多活動資訊與演出嘉賓，歡迎球迷朋友持續鎖定中信兄弟官方社群平台，一同迎接這場結合棒球與流行音樂的Channel B！

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