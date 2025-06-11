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中市自由國小少棒隊暑假將出發美國比賽 旅費尚短少300多萬

2025/06/11 17:27

自由國小少隊隊勇奪貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽冠軍。（自由國小提供）自由國小少隊隊勇奪貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽冠軍。（自由國小提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區自由國小少棒隊，日前在貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽台灣代表隊全國選拔賽中奪冠，7月將代表前往美國參賽，但球員加上教練等共22人，旅費高達480萬元，校方目前僅募得110多萬元，仍有300多萬元的缺口，校長藍吉恩表示，將透過各種管道成就孩子出國的夢想；市議員古秀英表示，將協助爭取原民會等補助；教育局也表示，會盡力補助校方經費。

貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽台灣代表隊全國選拔賽，今年3月底在台中舉行，分為台灣組與亞太組，參賽隊伍來自全國14隊，優勝者將代表台灣出征，和平區自由國小在亞太組中脫穎而出，也是校方在選拔出國代表的賽事中首次奪冠。

位於和平區偏鄉的自由國小，全校學生僅50多人，過半皆加入棒球隊，取得代表台灣前往美國的參賽資格，小朋友都十分開心，但校方卻一則以喜、一則以憂，喜的是偏鄉原民小校終於有機會出國圓夢，憂的是龐大的出國旅費對學校及家長而言是沉重壓力。

自由國小校長藍吉恩說，出國參賽旅費往例都是由學校自行統籌，15名代表隊球員，加上教練團等成員共22人，每人預估旅費約需18.8萬元、總經費共400多萬元，鉅的旅費對校方是沈重的負擔。

自由國小必需於7月5日前將經費募齊，才有辦法成行，藍吉恩說，校方成立專戶積極募款，但目前只募到110多萬元，仍有300多萬元的缺口，校方正透過各管道，希望能成就孩子出國的夢想。

市議員古秀英說，自由國小首度奪冠，更是第一次拿到台灣代表權，對偏鄉原民小孩是難能可貴的成就，她將協助爭取原民會及市府等補助，讓小手得以順利出國比賽；教育局也表示，會盡力補助校方經費。

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