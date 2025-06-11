玉山盃》「東體彭于晏」神救援 台東縣拿下四強門票

臺東縣李育朋。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕玉山盃青棒賽今天早上進行A組敗部冠軍戰，台東縣比賽後半段不斷搶分，加上左投李育朋後援3局無失分有效封鎖，最終就以6：2扳倒彰化縣拿到四強門票。

台東縣先發投手壯金銘只花23球解決2人次就退場，左投曾睿豪接手投3.1局，兩人各失1分，台東縣在第5局取得關鍵1分扳平戰局，第6局陳昭愷擊出高飛犧牲打取得首度領先，第7局再添3分鎖定勝局。

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東體高三左投李育朋在第5局登板，後援3局未被敲安無失分，另有4K和1保送拿下勝投，台東縣總教練陳峰岳點名，李育朋第5局登板凍結對方分數，上場救援完美好投是球隊贏球關鍵。

有「東體彭于晏」之稱的李育朋表示，原本他準備四強賽再登板，結果前線戰況緊急，教練賦予他率隊打進四強的任務，上場就希望帶給學弟安定感，給他們「我上來球隊一定會贏」的感覺。

李育朋的姑丈是前統一獅投手「班長」張志強，平常受姑丈指導獲益良多，李育朋最快球速141公里，今年高中畢業已確定投入選秀，他強調，不管第幾輪或第幾順位，只要能進職棒都好。

此役台東縣全場敲出9支安打，為這屆玉山盃團隊單場最多安，陳峰岳指出，第4棒林顗勳在第7局關鍵安打帶有1分打點，讓全隊吞下一顆定心丸，由於球隊高三學長即將畢業，決定讓林顗勳扛4棒重任。

臺東縣先發投手壯金銘投不滿一局就退場。（記者陳志曲攝）

彰化縣先發投手許丞郡。（記者陳志曲攝）

彰化縣黃信評敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

臺東縣曾睿豪接替投球。（記者陳志曲攝）

臺東縣陳昭愷。（記者陳志曲攝）

臺東縣拿下勝利。（記者陳志曲攝）

彰化縣吞敗。（記者陳志曲攝）

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