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玉山盃》張乙安一棒當英雄 新北市四強大戰桃園市

2025/06/11 17:37

新北市張乙安。（記者陳志曲攝）新北市張乙安。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕玉山盃青棒賽今天早上進行B組敗部冠軍戰，新北市在第2局一輪猛攻灌進6分，加上投手群有效封鎖對方打線，最終就以7：3力退嘉義縣，拿下另一張四強門票，後天新北市將與桃園市決戰新莊球場，爭奪冠軍戰門票。

新北市昨以1：4不敵台中市落入B組敗部冠軍戰，面對來勢洶洶的嘉義縣，第2局給對手來個下馬威，靠著一輪猛攻足足打了11人次，單局敲4安外加對方投手群奉送4次保送，一口氣灌進6分提前拉開比分，嘉義縣追分無力落敗。

新北市總教練林力偉指出，由於穀保家商的主力選手都在王貞治盃，因此，這次征戰玉山盃以穀保高一、二選手為主，再搭配7名鶯歌工商主力組軍，投手戰力較不擔心，只是打擊存在隱憂，前幾場打線發揮得不理想，這場第2局出現適時安打帶動攻勢，相信接下來比賽會愈來愈好。

穀保高二投打「二刀流」好手張乙安在第2局，掃出清壘的3分打點二壘安打，成為球隊獲勝大功臣，林力偉透露，張乙安在首場比賽左手挨觸身球，之後的比賽專心投球，最近才重回打線，接下來四強戰還要倚重他的打擊，有機會的話，比賽後半段會登板投球。

張乙安說，由於第2局前兩棒打者都被保送，教練提醒他保送過後，對方投手球會投進好球帶，要他積極進攻，很開心能為球隊建功。

新北市張乙安敲出二壘安打，清空壘包帶有三分打點。（記者陳志曲攝）新北市張乙安敲出二壘安打，清空壘包帶有三分打點。（記者陳志曲攝）

新北市鄧羽翔敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）新北市鄧羽翔敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

新北市發動雙盜壘，鄧羽翔（左）回本壘得分。（記者陳志曲攝）新北市發動雙盜壘，鄧羽翔（左）回本壘得分。（記者陳志曲攝）

嘉義縣鄭勝錡敲出安打，帶有二分打點。（記者陳志曲攝）嘉義縣鄭勝錡敲出安打，帶有二分打點。（記者陳志曲攝）

新北市拿下勝利。（記者陳志曲攝）新北市拿下勝利。（記者陳志曲攝）

嘉義縣吞敗。（記者陳志曲攝）嘉義縣吞敗。（記者陳志曲攝）

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