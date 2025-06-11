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高球》第2回合飆8鳥上演逆轉秀 新人李睿紳勇奪職業首冠

2025/06/11 18:48

24歲的李睿紳奪下職業首冠。（TPGA提供）24歲的李睿紳奪下職業首冠。（TPGA提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽第3站環台挑戰賽今在南投松柏嶺球場進行最後一回合決賽，原本落後一桿的職業新人李睿紳今抓8鳥、3柏忌，打出67桿，以兩回合總桿低於標準桿7桿的137桿，以3桿之差逆轉奪下職業生涯首冠，贏得獎金15萬元。

24歲的李睿紳去年9月才轉職業，今天贏得首冠，十分開心，他致詞時特別感謝培訓球場南峰球場及楊董事長丶Mizuno周總經理，均在他業餘時期就給他很多鼓勵，還感謝他的贊助商布羅國民襪的林董與張董以及MEGA袖套與他的教練趙勛廷；他要跟他們說：「我做到了！」

李睿紳表示，今天自己狀況不錯，雖然落後1桿，但前9洞把握住抓鳥機會，包括第1洞的五桿洞一切一推，6呎小鳥推桿，第2洞的30呎小鳥推桿，以及2個三桿洞第4及第6洞 的9呎及12呎小鳥推桿，共4鳥，九洞打出32桿後，已取得領先一桿地位；後九洞第10洞抓下OK小鳥後，第11及12洞卻因鐵桿及推桿失誤，連吞2柏忌，以總桿低於標準桿5桿與另兩位選手平桿。

李睿紳說，此時心情有些浮躁，也隱約知道有選手追得很緊，他告訴自己後面還有許多洞可以打，藉著喝水調整冷靜一下，後面6個洞再抓3鳥及1柏忌，35桿；他自第13洞起再度取得領先，其後一路領先，在後追者都未能追平或超越他，他是走到最後一洞果嶺，看到成績板，才知道自己領先兩桿，不過在最後一洞最後一推抓鳥時還是很緊張，但是為他劃下獲勝圓滿句點。

李睿紳的球齡12年，12歲起開始認真練球，國立體大畢業，岀身南峰球場，因為家住西螺，離松柏嶺球場只有10多分鐘車程，小時候也常到此球場練球，所以算是很熟悉這座球場，不過他提及現今的松柏嶺球場球道的配置改變與改善很多。他曾於2022年10月在中華高協舉辦的季賽拿下公開組冠軍。

李睿紳指出，本來他在今年的新人球季，只設定保持好的心態，好好打每一場比賽，而他在今年ThreeBond挑戰賽開幕站斑芝花球場的首回合打出佳績，暫居首位，有機會奪冠，但是最後一回合沒打好，未能奪下首冠，如今如願以償，下一個目標瞄準台巡賽首冠。

24歲的李睿紳奪下職業首冠。（TPGA提供）24歲的李睿紳奪下職業首冠。（TPGA提供）

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