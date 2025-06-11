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日職》中日勝樂天奪5連勝 涌井秀章交流賽累積27勝並列史上第二

2025/06/11 20:57

中日龍38歲老將涌井秀章生涯在交流賽累積27勝，與和田毅並列日職史上第二多。（資料照，取自產經體育）中日龍38歲老將涌井秀章生涯在交流賽累積27勝，與和田毅並列日職史上第二多。（資料照，取自產經體育）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍38歲老將涌井秀章今天在跨聯盟交流賽，對戰前東家樂天金鷲先發5局失3分責失分，勝投靠著打線強力護航，全場狂掃14支安打，岡林勇希和上林誠知接力開轟，中日終場以8：5贏球，近期拉出一波5連勝，涌井秀章勇奪本季第3勝，這也是他生涯在交流賽累積27勝，與軟銀名投和田毅並列日職史上第二多。

中日龍洋砲瓦斯勒 （Jason Vosler）首局適時敲出右外野高飛犧牲打，助隊先馳得點，龍軍連3局都有得分進帳，岡林勇希2局上敲出右外野3分砲，本季第2轟出爐，石伊雄太第3局先掃出帶有2分打點的中外野二壘安打，上林誠知隨後敲出本季第9轟，中日單局再度灌進3分，取得7分領先。

涌井秀章3局下遭遇亂流，先是被太田光敲出右中外野三壘安打，上林誠知發生守備失誤，小鄉裕哉的高飛犧牲打助隊破蛋，涌井秀章5局下連續被敲4支安打失3分，樂天追到4：7三分落後。

涌井秀章此役主投5局用100球，被敲8支安打失4分，其中有3分為責失分，另外投出3次三振和1次四壞球保送，防禦率為2.91。

瓦斯勒8局上再靠著高飛犧牲打進帳打點，單場貢獻2分打點，上林誠知則是繳出4安猛打賞，樂天下個半局追回1分難挽頹勢，終結者松山晋也成功關門，拿下本季第24場救援成功，中日龍終場就以8：5擊敗樂天金鷲，涌井秀章進帳本季第3勝，樂天23歲右投內星龍先發3局失7分，4分為自責分，苦吞本季首敗。

涌井秀章生涯在跨聯盟交流賽累積27勝，與軟銀傳奇左投和田毅並列日職史上第二多，僅次於現役養樂多45歲「老鬼」石川雅規的29勝。

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