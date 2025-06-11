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高球》首度取得英國公開賽入場券 俞俊安很期待：會全力以赴

2025/06/11 20:01

俞俊安。（路透）俞俊安。（路透）

〔記者粘藐云／台北報導〕中國信託商業銀行贊助的台灣旅美男子職業高爾夫選手俞俊安，於當地時間本月8日以低於標準桿17桿、總桿數263桿的成績，拿下美國PGA巡迴賽加拿大公開賽第３名，順利取得高爾夫四大滿貫賽事之一的英國公開賽入場券。

世界排名第62名的旅美好手俞俊安，為台灣男子職業高爾夫在世界排名最佳的選手，他在加拿大公開賽最終回合開局抓鳥、第2洞獵鷹取得優勢；第17洞推桿表現未盡理想，但最後一洞穩定心情抓鳥收尾，以低於標準桿17桿拿下第3名，雖以一桿之差無緣進入延長賽爭冠，但也因此取得四大滿貫賽事之一的英國公開賽入場券。

俞俊安肯定自己在加拿大公開賽的表現，他表示，即使小遇亂流也告訴自己專注當下，「不要放棄每一桿」，亦感謝中國信託的支持，讓他以更為穩定的心情備賽，能在球場上盡情發揮。

俞俊安去年10月於PGA桑德森農場錦標賽奪得生涯首座PGA冠軍、今年5月獲PGA默特爾灘菁英賽第4名。對於即將參加英國公開賽，俞俊安表示非常期待，由於是首度挑戰，對環境、球場都相對陌生，不會給自己太多壓力，將做好日常準備、全力以赴。

英國公開賽自1860年起舉辦，是高爾夫4大滿貫賽事中歷史最悠久的比賽（另外三項是美國高爾夫公開賽、美國名人賽、美國職業高爾夫球協會錦標賽），今年賽事將在7月17日至20日於愛爾蘭北部的皇家波特拉許高爾夫俱樂部鄧路斯球場展開為期4天的賽事，全球頂尖高爾夫球選手將齊聚一堂，克服濱海球場重重挑戰，希望捧起賽事最高榮譽的葡萄酒壺獎盃，迎接高爾夫球員職業生涯的至高成就。

中國信託長期深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，亦為台灣最早投入高爾夫運動的企業，持續舉辦高球比賽，與日次巡海外共證賽事、總獎金日幣5000萬元的2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽甫於上月圓滿落幕，賽事3日共9767人次進場，總獎金與進場人次均刷新中國信託舉辦女子高爾夫賽事14年來的新高紀錄。

另一方面，今年中國信託女子高爾夫之星新加入在LPGA奮戰的王馨迎與TLPGA好手俞涵軒，共贊助14位選手，其中吳佳晏在今年3月JLPGA大金蘭花女子高球賽及5月底的度假村信託女子高球賽皆拿下並列第7名佳績，表現亮眼。

中國信託將持續以實際行動支持優秀且具潛力的高爾夫選手，協助選手在世界舞台揮桿圓夢，並打造接軌國際的競技舞台，讓世界看見台灣。

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