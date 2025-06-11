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日職》雷耶斯4安鐵支、加藤貴之9局完投 火腿擊潰養樂多收下2連勝

2025/06/11 20:46

火腿洋砲雷耶斯今開轟且單場敲出4支安打，是幫助球隊獲勝的功臣之一。（取自火腿隊官方社群媒體X）火腿洋砲雷耶斯今開轟且單場敲出4支安打，是幫助球隊獲勝的功臣之一。（取自火腿隊官方社群媒體X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰養樂多的日本火腿，進行3連戰的第2場比賽，最終球隊靠著洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）開轟並繳出單場4安「鐵支」，以及先發投手加藤貴之完投9局僅失2分的優異表現，幫助球隊以8：2收下2連勝。

首局養樂多靠著並木秀尊、桑塔納（Domingo Santana）的安打與内山壯真的雙殺打掩護先馳得點，不過下個半局火腿發起反攻，雷耶斯在二壘有人的情況下，相中養樂多先發高梨裕稔的指叉球，一棒扛出左外野方向的兩分砲逆轉比數。

然而火腿的猛烈攻勢還不僅如此，2、3兩局靠著4支安打攻下2分，4上養樂多雖也靠著内山壯真與增田珠的安打追回1分，但火腿下個半局又敲3安再進帳2分，5局下更靠著山縣秀以及水谷瞬接連敲安再下一城，5局結束火腿已經以7：2大幅領先。

雖然6局以後火腿打線冷卻，僅在8局下半靠著雷耶斯與郡司裕也的串聯安打再添1分，但先發投手加藤貴之也有效壓制養樂多打線力保不失，幫助球隊最終在主場收下勝利。

雷耶斯今日4打數全數敲安，還選到1次保送，單場繳出「鐵支」表現且上壘率百分之百，另外火腿今日掛帥主投的加藤貴之，用了108球完投9局僅失2分，送出4次三振且沒有任何保送，收下勝投。

養樂多部分，高梨裕稔僅完成4局投球，雖送出6張老K，但同時也丟出3次保送，被敲出9支安打失掉6分苦吞敗投。

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