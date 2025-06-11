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桌球》中國乒超第一階段落幕 林昀儒8戰全勝完美收官

2025/06/11 20:27

林昀儒在乒超聯賽第一階段締造8連勝紀錄。（取自WTT微博）林昀儒在乒超聯賽第一階段締造8連勝紀錄。（取自WTT微博）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年中國乒乓球超級聯賽第一階段最後一戰，先和周啟豪攜手搶下第一點雙打勝利，隨後再以直落三輕取直拍橫打好手趙子豪，幫助山東魏橋以3:1擊退巴黎奧運金牌樊振東領軍的上海地產集團，以6連勝完美收官。

打頭陣的林昀儒/周啟豪面對上海地產的「雙趙組合」趙釗彥/趙子豪，首局在9:10的劣勢下，小林使出招牌的反手擰絕技，兩度化解局點，最終以13:11驚險拿下。

第2局起，林周配一路壓著對手打，11:8、11:9再下兩城，幫助山東魏橋先馳得點。

第二點單打，樊振東挺身而出，以11:8、11:8、10:12、11:4力退20歲左手新星黃友政，寫下乒超7連勝，助上海地產扳回一城。

關鍵第三點單打由林昀儒迎戰趙子豪，兩人過去在國際賽交手2次各拿1勝，且都打滿7局。不過，這回再度交鋒，進化版的林昀儒完全輾壓對手，以11:5、11:3、11:6贏得輕鬆寫意。

世界排名46的黃友政，隨後在一場「左手對決」中，以11:9、11:7、11:6收拾趙釗彥，搶下第3勝，也讓排在第5點的樊振東沒機會上場。

林昀儒在第一階段出賽8場，包括5場雙打、3場單打全都獲勝，也是山東魏橋保持不敗的重要功臣。

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