中職》天氣愈熱打者手感愈燙？ 數字告訴你「殘酷真相」

天氣愈熱打者手感愈燙？數字告訴你「殘酷真相」。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職昨3地狂炸8轟，自4月29日至昨天比賽結束，這段期間場均全壘打為1.53轟，長打率0.405，防禦率4.19 。

相較之下，今年開季3月29日至4月28日，這一個月期間全聯盟平均每場比賽只有0.71轟，長打率0.337，防禦率2.99，上半季前、後半段投打數據天差地遠；聯盟昨天晚上公布本季比賽用球恢復係數為0.547，符合0.540至0.560的規範。

請繼續往下閱讀...

有不少球迷發聲，隨著天氣愈來愈熱，投手體力衰退，打者手感持續加溫，打者會愈來愈佔優勢，投手漸趨劣勢，然而去年同期數據，顯然無法支撐這項論點。

去年聯盟公布比賽用球恢復係數為0.554，該年開季到4月28日，場均0.97轟，長打率0.360，防禦率3.59，自該年4月29日至6月10日，全聯盟投打數據幾乎沒什麼改變，場均全壘打降至0.83轟，長打率0.350，防禦率3.51。

以史為鑑，某一段時間全壘打產量突然暴增，和比賽用球彈性脫不了關係，2016年一整季和2020年上半季就是最佳例證。

★2025年全聯盟投打數據

期間 場數 全壘打 場均全壘打 打擊率 長打率 防禦率

3/29-4/28 61 43 0.71 0.248 0.337 2.99

4/29-6/10 79 121 1.53 0.276 0.405 4.19

★2024年全聯盟投打數據

期間 場數 全壘打 場均全壘打 打擊率 長打率 防禦率

3/29-4/28 58 56 0.97 0.262 0.360 3.59

4/29-6/10 82 68 0.83 0.260 0.350 3.51

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法