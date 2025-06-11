晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》天氣愈熱打者手感愈燙？ 數字告訴你「殘酷真相」

2025/06/11 20:45

天氣愈熱打者手感愈燙？數字告訴你「殘酷真相」。（資料照，記者陳逸寬攝）天氣愈熱打者手感愈燙？數字告訴你「殘酷真相」。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職昨3地狂炸8轟，自4月29日至昨天比賽結束，這段期間場均全壘打為1.53轟，長打率0.405，防禦率4.19 。

相較之下，今年開季3月29日至4月28日，這一個月期間全聯盟平均每場比賽只有0.71轟，長打率0.337，防禦率2.99，上半季前、後半段投打數據天差地遠；聯盟昨天晚上公布本季比賽用球恢復係數為0.547，符合0.540至0.560的規範。

有不少球迷發聲，隨著天氣愈來愈熱，投手體力衰退，打者手感持續加溫，打者會愈來愈佔優勢，投手漸趨劣勢，然而去年同期數據，顯然無法支撐這項論點。

去年聯盟公布比賽用球恢復係數為0.554，該年開季到4月28日，場均0.97轟，長打率0.360，防禦率3.59，自該年4月29日至6月10日，全聯盟投打數據幾乎沒什麼改變，場均全壘打降至0.83轟，長打率0.350，防禦率3.51。

以史為鑑，某一段時間全壘打產量突然暴增，和比賽用球彈性脫不了關係，2016年一整季和2020年上半季就是最佳例證。

★2025年全聯盟投打數據

期間         場數 全壘打 場均全壘打 打擊率  長打率 防禦率

3/29-4/28 61    43       0.71     0.248 0.337 2.99

4/29-6/10 79    121     1.53     0.276 0.405 4.19

★2024年全聯盟投打數據

期間         場數 全壘打 場均全壘打 打擊率 長打率 防禦率

3/29-4/28 58    56      0.97     0.262 0.360 3.59

4/29-6/10 82    68      0.83     0.260 0.350 3.51

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中