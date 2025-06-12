中職》單季連續32場安打獨居史上第二 陳晨威的無敵抗壓力

陳晨威。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕前天面對味全龍第4打席才敲安，樂天桃猿陳晨威驚險延續連續安打場次紀錄，單季連續32場安打獨居史上第2位。今晚6點30分，樂天作客中信兄弟洲際主場，陳晨威要挑戰追平郭嚴文10年前締造的中職紀錄，「光速神威」的每一個打席將牽動現場猿象球迷和電視機前觀眾的神經，精彩可期。

連續場次安打紀錄被視為職棒最珍貴的紀錄之一，能締造紀錄者，腳程、球棒控制能、手眼協調力和抗壓力都缺一不可，尤其長達兩個月的賽程必須保持完全專注每一個打席，況且還要配合團隊戰術，加上隨著紀錄逼近，壓力倍增，每一場、每個打席都壓力山大，如何維持狀態，真是天大考驗，也因此職棒球員多在顛峰期才能寫下這項紀錄，中職也在經過10年後，終於又出現選手來叩關。

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27歲的陳晨威，2018年選秀前，最被球探關注的並非其打擊能力，而是飛快腳程，最終在冠軍桃猿有意年輕化策略下，在第二輪第8順位被網羅，並列為重點栽培新人。

陳晨威2019年果然就獲重用，一舉拿下年度新人王，此後6個完整賽季就拿過4次盜壘王，生涯累積182盜壘，堪稱「招牌」的三壘打，生涯也累積60支，確實展現出色速度。

不過，陳晨威並不以生涯頭幾年的好成績為滿足，力求轉型的他，從昔日球迷印象的「腿哥」，逐漸成為長打、腳程兼具的打者。去年，陳晨威生涯首度單季10轟，還交出14支三壘安打、10發全壘打、30次盜壘成功、54分打點，「10-10-30-50」的空前紀錄，另類成為中職史上第一人。

陳晨威將轉型成果也帶到國際賽，去年12強台灣隊奪冠歷程中，首戰面對南韓隊側投高永表，陳晨威的滿貫砲，一舉幫比賽走勢定調，也開啟了台灣隊高昂士氣。

歷經去年12強賽一級國際賽壓力測試後，陳晨威回到職棒場上越發成熟，本季在打擊率、安打數、盜壘和得分都高居聯盟第一。如今，距離聯盟6星級紀錄近在咫尺，今天要面對兄弟強投黃博多的挑戰，力求追平郭嚴文在2015年締造的連33場敲安單季紀錄，當時「超級喜歡」郭嚴文正是27歲，戰力最強時期。

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