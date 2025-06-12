晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》陳晨威連續場次安打紀錄 已超越鈴木一朗

2025/06/12 14:00

陳晨威。（資料照，記者林正堃攝）陳晨威。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿陳晨威將挑戰前隊友郭嚴文創於2015年的連續33場安打紀錄，郭嚴文保持這項紀錄已經10年，但還不是中職史上壽命最長的連續場數安打紀錄，和美、日、韓職相比，更還是只個「娃娃」紀錄，也因此可見陳晨威這次「機不可失」，如果未能一舉突破，郭嚴文的「33障礙」不知還要延續多少年。

1997年兄弟象林易增以連續31場安打，超越味全龍呂明賜創於前一年的連續25場紀錄，保持18年才被郭嚴文打破。不過，林易增的紀錄和國外職棒相比，還是很年輕。

大聯盟連續場數安打紀錄是洋基隊傳奇球星迪馬喬創於1941年的56場，已經高懸84年。而迪馬喬打破的是1897年金鶯隊基勒的44場，剛好保持了44年。

至於曾創下大聯盟和日職單季最多安打紀錄的鈴木一朗，連續場數安打的表現並不是特別突出，他2009年打出連續27場安打，雖然創水手隊史紀錄，還不到迪馬喬的一半，也不及日職紀錄。

日職紀錄是廣島隊高橋慶彥創於1979年的33場，至今已46年，之後最多是2015年西武隊秋山翔吾的31場，當年秋山也以單季216支安打，超越原本由鈴木一朗保持日職紀錄。

韓職紀錄是1999年樂天巨人朴正泰的31場，已保持26年還算年輕，跨季紀錄則是朴鍾皓創於2003年至04年，和蔣智賢在2015-16年保持的中職紀錄一樣是39場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中