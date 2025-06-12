中職》陳晨威連續場次安打紀錄 已超越鈴木一朗

陳晨威。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿陳晨威將挑戰前隊友郭嚴文創於2015年的連續33場安打紀錄，郭嚴文保持這項紀錄已經10年，但還不是中職史上壽命最長的連續場數安打紀錄，和美、日、韓職相比，更還是只個「娃娃」紀錄，也因此可見陳晨威這次「機不可失」，如果未能一舉突破，郭嚴文的「33障礙」不知還要延續多少年。

1997年兄弟象林易增以連續31場安打，超越味全龍呂明賜創於前一年的連續25場紀錄，保持18年才被郭嚴文打破。不過，林易增的紀錄和國外職棒相比，還是很年輕。

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大聯盟連續場數安打紀錄是洋基隊傳奇球星迪馬喬創於1941年的56場，已經高懸84年。而迪馬喬打破的是1897年金鶯隊基勒的44場，剛好保持了44年。

至於曾創下大聯盟和日職單季最多安打紀錄的鈴木一朗，連續場數安打的表現並不是特別突出，他2009年打出連續27場安打，雖然創水手隊史紀錄，還不到迪馬喬的一半，也不及日職紀錄。

日職紀錄是廣島隊高橋慶彥創於1979年的33場，至今已46年，之後最多是2015年西武隊秋山翔吾的31場，當年秋山也以單季216支安打，超越原本由鈴木一朗保持日職紀錄。

韓職紀錄是1999年樂天巨人朴正泰的31場，已保持26年還算年輕，跨季紀錄則是朴鍾皓創於2003年至04年，和蔣智賢在2015-16年保持的中職紀錄一樣是39場。

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