BCL》盧峻翔缺陣 葛拉漢狂砍37分領航猿仍在8強止步

葛拉漢。（取自BCL ASIA官網）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）遭遇上屆亞軍杜拜青年國民，雖帶著領先進入決勝節，但該節開局被對手打出12：2攻勢逆轉，最終以88：92止步8強。

領航猿在BCL正賽小組賽拿下1勝1負，順利晉級8強，但當家一哥盧峻翔首戰就扭傷腳踝，預計得至少休息兩週，今天持續缺陣，他們也只能繼續用10人戰隊出擊。

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領航猿今和上屆亞軍、地主杜拜青年國民爭奪4強門票，他們陣中美籍好手華盛頓（Deshawndre Washington）在小組賽連兩戰都砍下40分，預料會對領航猿造成威脅。

領航猿在開賽陷入3：9落後，但靠著葛拉漢和伯朗聯手，很快討回分數，葛拉漢單節進帳11分，首節打完以1分落後。次節陳力生、布依德接力得分，領航猿一度擴大領先，但對手很快反擊，半場打完領航猿暫時以38：41落後。

葛拉漢在上半場拿下16分為全場最高，華盛頓在前兩節進帳11分。易籃後，領航猿一度擴大到6分領先，但華盛頓在該節尾聲表現強勢，率隊持續緊追，領航猿帶著3分領先進入決勝節。

末節杜拜打出一波12：2攻勢超車，隨後葛拉漢三分打和罰球助隊扳回一城。終場前49.7秒，領航猿靠著伯朗2罰追到1分落後，只是對方也很快反擊，雙方依舊維持3分差，最後關頭李家慷又出現失誤，只能眼看對手帶走勝利。

領航猿葛拉漢繳出全場最高37分、9籃板，伯朗16分、12籃板，李家慷8分為本土最佳；杜拜方面，前兩戰爆砍40分的華盛頓，今天僅拿下27分，三分球4投盡墨。

伯朗。（取自BCL ASIA官網）

華盛頓。（取自BCL ASIA官網）

李家慷。（取自BCL ASIA官網）

陳力生。（取自BCL ASIA官網）

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