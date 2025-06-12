晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》5局大戰爽贏中國削球新星 郭冠宏3連勝闖進32強

2025/06/12 06:56

16歲小將郭冠宏連贏3場，挺進男單正賽32強。（取自WTT官網）16歲小將郭冠宏連贏3場，挺進男單正賽32強。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲台南小將郭冠宏今天凌晨在2025年WTT史高比耶（北馬其頓）挑戰賽男單資格賽最後一輪，以直落三擊退三度摘下帕拉林匹克運動會C9級男單金牌的比利時名將戴佛斯，闖進32強正賽。

世界排名75的郭冠宏，小組賽首戰克服局數1:2落後，以3:2逆轉2023年奪下世青U15男單冠軍的中國削球新秀孫楊。過去小郭在青少年賽事兩度敗在孫楊手上，這回終於拿下對戰首勝，他的感言只有簡短1個字「爽」。

郭冠宏小組第二戰再以3:0收拾塞爾維亞的萊瓦雅奇，以分組第一晉級淘汰賽。

24歲的戴佛斯在出生時因缺氧，造成單側肢體輕微麻痺，但他在場上依舊具有競爭力，這次在小組賽還以3:2擊退去年奪下亞青U15男單冠軍的16歲中國小將李和宸。

面對同樣左手持拍的戴佛斯，郭冠宏前兩局打得並輕鬆，先後落入9:10、8:9落後，還好關鍵分牢牢把握住，以14:12、11:9連下兩城，第3局才擺脫對手的糾纏，以11:3快速拿下。

女單方面，世界排名89的葉伊恬小組賽首戰雖以2:3不敵日本女將麻生麗名，但在第二戰以直落三輕取南韓的崔娜炫，以分組第二晉級淘汰賽。

葉伊恬在淘汰賽對上世界排名151的黃愉偼，兩人在2022年波德里查青少年挑戰賽曾交手過，當時小葉以3:1獲勝，這次再度上演「台灣內戰」，葉伊恬還是以11:9、11:8、10:12、11:9險勝，搭上32強列車。

19歲的鄭樸璿在小組賽先以3:1擊退中國16歲小將馮怡璇，次戰再以3:0解決美國的鄧真，取得分組第一。但淘汰賽面對世界排名110的16歲日本小將小鹽悠菜，以8:11、3:11、6:11敗北，中止對戰2連勝，無緣晉級正賽。

17歲小將葉伊恬擊退黃愉偼，逆勢挺進女單32強。（取自WTT官網）17歲小將葉伊恬擊退黃愉偼，逆勢挺進女單32強。（取自WTT官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中