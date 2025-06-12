桌球》5局大戰爽贏中國削球新星 郭冠宏3連勝闖進32強

16歲小將郭冠宏連贏3場，挺進男單正賽32強。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲台南小將郭冠宏今天凌晨在2025年WTT史高比耶（北馬其頓）挑戰賽男單資格賽最後一輪，以直落三擊退三度摘下帕拉林匹克運動會C9級男單金牌的比利時名將戴佛斯，闖進32強正賽。

世界排名75的郭冠宏，小組賽首戰克服局數1:2落後，以3:2逆轉2023年奪下世青U15男單冠軍的中國削球新秀孫楊。過去小郭在青少年賽事兩度敗在孫楊手上，這回終於拿下對戰首勝，他的感言只有簡短1個字「爽」。

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郭冠宏小組第二戰再以3:0收拾塞爾維亞的萊瓦雅奇，以分組第一晉級淘汰賽。

24歲的戴佛斯在出生時因缺氧，造成單側肢體輕微麻痺，但他在場上依舊具有競爭力，這次在小組賽還以3:2擊退去年奪下亞青U15男單冠軍的16歲中國小將李和宸。

面對同樣左手持拍的戴佛斯，郭冠宏前兩局打得並輕鬆，先後落入9:10、8:9落後，還好關鍵分牢牢把握住，以14:12、11:9連下兩城，第3局才擺脫對手的糾纏，以11:3快速拿下。

女單方面，世界排名89的葉伊恬小組賽首戰雖以2:3不敵日本女將麻生麗名，但在第二戰以直落三輕取南韓的崔娜炫，以分組第二晉級淘汰賽。

葉伊恬在淘汰賽對上世界排名151的黃愉偼，兩人在2022年波德里查青少年挑戰賽曾交手過，當時小葉以3:1獲勝，這次再度上演「台灣內戰」，葉伊恬還是以11:9、11:8、10:12、11:9險勝，搭上32強列車。

19歲的鄭樸璿在小組賽先以3:1擊退中國16歲小將馮怡璇，次戰再以3:0解決美國的鄧真，取得分組第一。但淘汰賽面對世界排名110的16歲日本小將小鹽悠菜，以8:11、3:11、6:11敗北，中止對戰2連勝，無緣晉級正賽。

17歲小將葉伊恬擊退黃愉偼，逆勢挺進女單32強。（取自WTT官網）

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