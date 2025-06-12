MLB》大谷翔平三壘安、西語老師3分砲！ 道奇車輪戰收下教士系列賽

大谷翔平敲出三壘安打。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士系列賽第三戰，昨天6局就派野手登板大敗的道奇，今天未讓26歲右投紹爾（Matt Sauer）燃燒111球的辛勞白費，在6局靠著T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的關鍵3分砲，終場以5：2收下系列賽勝利。

道奇今天派出卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）登板先發而非原訂的左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski），他在2局滿壘時投出四壞保送失掉1分，總計4局投球就失1分退場。

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道奇在5上靠著明星外野手康佛托（Michael Conforto）陽春砲扳平比數，6上T.赫南德茲面對教士主力後援艾斯查德（Jeremiah Estrada），鎖定失投的紅中直球，掃出中外野大牆形成一發3分砲，將比數超前為4：1。

教士在6下追回1分，而道奇則在9上靠著大谷翔平本季第5支三壘安打與史密斯（Will Smith）的適時安打連線攻下保險分，終場以5：2擊敗教士，系列賽2勝1敗收勝，同時保住國聯西區龍頭寶座。

Teoscar Hernández breaks the tie with a 3-run blast! pic.twitter.com/TpyzjgO9ro — MLB （@MLB） June 11, 2025

大谷翔平今天5打數敲出1支三壘安打，連續8場比賽敲安，吞下2K，賽後打擊率2成90，攻擊指數1.008，道奇在昨天燃燒紹爾並派野手登板後，今天將牛棚投手群傾巢而出，共用7名投手吃掉5局守住勝果。

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