MLB》從史上最爛表現反彈！ 費城人左投6局10K好投宰小熊

魯薩多對小熊回神繳出6局10K失1分好投。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人先發左投魯薩多（Jesus Luzardo）近2戰經歷5.2局狂失20分的史上最慘表現後，今天他成功反彈，面對國聯中區王者小熊繳出6局10K僅失1分好投，順利擺脫低潮，更幫助費城人以2勝1敗贏得系列賽。

魯薩多在開季前11場先發防禦率2.15，拿下5勝0敗，但卻在對釀酒人一戰狂失12分寫下生涯新高，上場對藍鳥失掉8分，2場比賽狂失20分，成為隊史第一人，同時也是史上第一位2場先發投不滿6局就失掉20分責失分的投手，表現可說是判若兩人。

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今天魯薩多面對小熊進攻火力旺盛的打線，再次重拾開季身手，6局用99球，只被打5支安打，失掉1分責失分，狂飆10K沒有保送，在隊友火力支援下收穫本季第6勝，防禦率下降到4.23。

賽後根據大聯盟報導指出，魯薩多跟球隊發現了他投球動作被識破的問題，並予以解決，「我想這星球上沒有人比我更想要出現這樣的結果了。」魯薩多賽後如釋重負。

Jesús Luzardo's 10th K pic.twitter.com/YLFeC4g4IS — Rob Friedman （@PitchingNinja） June 11, 2025

湯姆森（Rob Thomson）賽後稱讚子弟兵：「他今天投球執行得真的很好，進攻好球帶，變速球跟滑球的表現都很棒，製造對手很多軟弱擊球以及很多的揮棒落空。他表現得太傑出了。」

費城人的火力也在今天復甦，包含史瓦伯（Kyle Schwarber）賽季第21轟與波姆（Alec Bohm）的第6轟，全場費城人敲出5支長打，追平他們前3戰的總和。在跟小熊系列賽的前2戰，儘管費城人敲出26支安打，但23支是一壘安打，近5場比賽他們也只有2轟，不過今天他們一口氣就敲出2轟。

在贏下強敵小熊後，費城人的戰績進步到39勝29敗，仍持續追趕分區第一的大都會當中，接下來他們將在休息一天後於主場迎戰藍鳥，兩隊上次交手在當地時間6月3-5日，費城人以1勝2敗輸球，並在之後的系列賽遭海盜橫掃吞下5連敗。

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