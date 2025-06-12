晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》從史上最爛表現反彈！ 費城人左投6局10K好投宰小熊

2025/06/12 08:18

魯薩多對小熊回神繳出6局10K失1分好投。（法新社）魯薩多對小熊回神繳出6局10K失1分好投。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人先發左投魯薩多（Jesus Luzardo）近2戰經歷5.2局狂失20分的史上最慘表現後，今天他成功反彈，面對國聯中區王者小熊繳出6局10K僅失1分好投，順利擺脫低潮，更幫助費城人以2勝1敗贏得系列賽。

魯薩多在開季前11場先發防禦率2.15，拿下5勝0敗，但卻在對釀酒人一戰狂失12分寫下生涯新高，上場對藍鳥失掉8分，2場比賽狂失20分，成為隊史第一人，同時也是史上第一位2場先發投不滿6局就失掉20分責失分的投手，表現可說是判若兩人。

今天魯薩多面對小熊進攻火力旺盛的打線，再次重拾開季身手，6局用99球，只被打5支安打，失掉1分責失分，狂飆10K沒有保送，在隊友火力支援下收穫本季第6勝，防禦率下降到4.23。

賽後根據大聯盟報導指出，魯薩多跟球隊發現了他投球動作被識破的問題，並予以解決，「我想這星球上沒有人比我更想要出現這樣的結果了。」魯薩多賽後如釋重負。

湯姆森（Rob Thomson）賽後稱讚子弟兵：「他今天投球執行得真的很好，進攻好球帶，變速球跟滑球的表現都很棒，製造對手很多軟弱擊球以及很多的揮棒落空。他表現得太傑出了。」

費城人的火力也在今天復甦，包含史瓦伯（Kyle Schwarber）賽季第21轟與波姆（Alec Bohm）的第6轟，全場費城人敲出5支長打，追平他們前3戰的總和。在跟小熊系列賽的前2戰，儘管費城人敲出26支安打，但23支是一壘安打，近5場比賽他們也只有2轟，不過今天他們一口氣就敲出2轟。

在贏下強敵小熊後，費城人的戰績進步到39勝29敗，仍持續追趕分區第一的大都會當中，接下來他們將在休息一天後於主場迎戰藍鳥，兩隊上次交手在當地時間6月3-5日，費城人以1勝2敗輸球，並在之後的系列賽遭海盜橫掃吞下5連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中