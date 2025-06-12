MLB》有望比肩洋基神獸！ 大谷翔平邁向大聯盟高懸84年偉業

大谷翔平。（路透）
李冠霖／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在與教士之戰，掃出本季第5支三壘安打，一舉寫下大聯盟相隔9年紀錄。
大谷翔平前4打席都繳白卷，第9局再度上場，他敲出擊球初速106.2英哩的中右外野深遠飛球，飆速衝上三壘，這支三壘安不僅將連續安打場次推進到8場，同時寫下歷史。
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日媒《Full-Count》指出，大谷連續5個賽季達成至少「5支三壘安打與20轟」，創下大聯盟相隔9年紀錄，上一人是天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout），他於2012年至2016年辦到這項紀錄。
目前以23轟位居國聯全壘打王的大谷，也邁向連5季至少「5支三壘安打與30轟」的壯舉，上一位締造這項成就的大聯盟球員，已經要追溯到1937年至1941年的洋基神獸狄馬喬（Joe DiMaggio）。
大谷翔平選手の— 【ＳＳ】大谷速報＆スポーツ速報 （@30R9gmaMUy3guDJ） June 11, 2025
第5打席はスリーベースヒット！
右中間を破る強烈な打球を放つ
俊足飛ばし三塁に
打率.290 OPS1.008
①空振り三振
②レフトフライ
③遊ゴロ
④空振り三振
⑤三塁打#大谷翔平 #ドジャース
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