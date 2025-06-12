晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》有望比肩洋基神獸！ 大谷翔平邁向大聯盟高懸84年偉業

2025/06/12 08:57

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在與教士之戰，掃出本季第5支三壘安打，一舉寫下大聯盟相隔9年紀錄。

大谷翔平前4打席都繳白卷，第9局再度上場，他敲出擊球初速106.2英哩的中右外野深遠飛球，飆速衝上三壘，這支三壘安不僅將連續安打場次推進到8場，同時寫下歷史。

日媒《Full-Count》指出，大谷連續5個賽季達成至少「5支三壘安打與20轟」，創下大聯盟相隔9年紀錄，上一人是天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout），他於2012年至2016年辦到這項紀錄。

目前以23轟位居國聯全壘打王的大谷，也邁向連5季至少「5支三壘安打與30轟」的壯舉，上一位締造這項成就的大聯盟球員，已經要追溯到1937年至1941年的洋基神獸狄馬喬（Joe DiMaggio）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中