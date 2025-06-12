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MLB》勇士25歲先發生涯首次完投！打線2轟助威擊退釀酒人

2025/06/12 09:09

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士作客面對釀酒人，迎來雙方3連戰的最後一場比賽，今天勇士靠著25歲先發史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）上演生涯首次完投，以及哈里斯（Michael Harris II）與阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）的2轟助陣下，幫助球隊以6：2取勝。

哈里斯在2局上半，先是從釀酒人先發派翠克（Chad Patrick）手中敲出兩分打點全壘打先馳得點，接著埋伏在9棒的艾倫（Nick Allen）保送上壘後，阿庫尼亞與鮑德溫（Drake Baldwin）雙雙敲安再攻下1分。

4局上，艾倫率先敲安開啟勇士迎來第2波攻勢，而輪回到第1棒的阿庫尼亞相中第1顆球就扛出中左外野大牆外，本季第6轟是一發兩分砲，而7上阿爾比斯（Ozzie Albies）把握住三壘有人的機會，敲出適時安打再下一城。

投手部分，今日勇士先發史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）展現絕佳實力，使用105球就把9局投完，僅在2局下半與8局下半分別因霍斯金斯（Rhys Hoskins）的全壘打與哈斯（Eric Haase）得點圈的適時一擊共失2分，送出9次三振且沒有任何保送，靠著生涯首次完投的表現拿下本季第5勝。

史溫倫巴克今天投出生涯第1次完投，奪下本季第5勝。（法新社）史溫倫巴克今天投出生涯第1次完投，奪下本季第5勝。（法新社）

阿庫尼亞本場繳出3安猛打賞，包括1發兩分砲。（法新社）阿庫尼亞本場繳出3安猛打賞，包括1發兩分砲。（法新社）

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