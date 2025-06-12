NBA》就愛挖其他隊的名帥？ 尼克又被兩球團打槍

獨行俠拒絕尼克面試自家總教練奇德。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕尼克今年季後賽止步東部冠軍賽，被淘汰後球團宣佈開除希波鐸（Tom Thibodeau），並開始找尋新教練，目前傳出尼克一直找尋其他隊總教練面談，但卻處處碰壁。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Chrania）指出，尼克正式申請面談獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）、老鷹總教練史奈德（Quin Snyder），但皆被拒絕。

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實際上除了這兩人，尼克近日也曾向灰狼、火箭申請能否跟兩隊總教練芬屈（Chris Finch）以及烏多卡（Ime Udoka）面談，但都遭到拒絕。

一般球隊要換教練，通常會提拔助理教練，或是在市場上找沒有工作在身的名帥，目前待業中的如剛被金塊開除的馬龍（Michael Malone），不過尼克目前傳出的消息，都是對其他球隊總教練有興趣。

至於過去是否出現成功挖角有合約在身教練的例子？答案是有的，而且那個人正巧是奇德，2014年暑假公鹿獲得籃網同意，成功把奇德從籃網挖過來當總教練，為此公鹿提供了2015年、2019年2個次輪選秀籤，完成了罕見的「總教練交易」。

老鷹總教練史奈德也在尼克追求名單中，但老鷹同樣拒絕尼克面試請求。（資料照，法新社）

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