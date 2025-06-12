MLB》三振大谷翔平完成100K！ 松井裕樹點出大谷特性：剛好而已

松井裕樹（右起）今天三振大谷翔平完成大聯盟生涯100K。（本報合成照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍左投松井裕樹，今天在對陣道奇之戰登板完成大聯盟生涯100K，還恰巧就是三振同胞好手大谷翔平，賽後他也解釋該打席的策略，認為能夠三振大谷是剛好而已。

松井裕樹在7局球隊落後時登板，他讓金慧成敲出中外野飛球出局，接著4球三振掉大谷翔平，在被下棒的貝茲（Mookie Betts）敲安後，回穩三振佛里曼（Freddie Freeman）結束投球任務。松井裕樹今天用14球投1局，被打1安送出2K沒有保送，防禦率下滑到3.25。

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松井裕樹提及今天三振大谷翔平的打席：「他是會追打壞球的打者，當時球數對我有利，所以沒有必要硬把球投進好球帶，能夠壓制他是剛好而已。」被問到三振大谷恰巧是自己的生涯百K時，松井僅表示：「那個沒什麼特別的。」、「能夠用三振取得出局數很好，像今天這樣在落後的時候也能夠在球迷聲援的情況下投球也很好。」

加盟大聯盟第二年，松井裕樹一共累積93場出賽，拿下6勝3敗防禦率3.59，有11次中繼成功，90.1局投球送出101次三振，39次四壞保送，被打擊率2成06。

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