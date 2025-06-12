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MLB》三振不撿變保送 運動家先發勝投飛了還爆氣被驅逐…

2025/06/12 09:44

希爾斯今天5.1局飆9K，但卻因為一個關鍵好壞球判決間接讓他勝投飛掉，最終還被驅逐出場。（法新社）希爾斯今天5.1局飆9K，但卻因為一個關鍵好壞球判決間接讓他勝投飛掉，最終還被驅逐出場。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在主場與運動家進行3連戰最終戰，此戰天使在6局下打出6分大局逆轉比賽，終場6比5獲勝，不過該局也發生好壞球爭議，使得運動家勝投候選人希爾斯（JP Sears）氣到被驅逐。

希爾斯今天主投5.1局送出9次三振，退場時留下一、二壘跑者，球隊3比0領先，接手的中繼霍爾曼（Grant Holman）首棒面對「神鱒」楚奧特（Mike Trout），兩好三壞時塞了一顆內角速球，但捕手並未確實接捕，裁判也判壞球讓楚奧特保送擠成滿壘，不過根據轉播單位畫面，這顆直球是在好球帶內，當下引發場邊希爾斯不滿。

霍爾曼未能解除危機，滿壘後先投觸身球，接著又被敲2分打點安打，天使追成3比3平手讓希爾斯勝投飛了，此時他又在場邊「爆氣」抗議，被主審給驅逐出場。

6局下天使持續進攻，追平分數後又追加3分，該局一口氣打下6分大局，扭轉了比賽走向。

輸掉比賽後，運動家不僅3連戰被天使橫掃，近27場球更是狂輸23場，而天使上次在主場3連戰橫掃對手，已經是美國時間去年6月24日到26日的事，當時對手也是運動家。

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