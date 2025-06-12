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MiLB》沙子宸優質先發奪本季第3勝 莊陳仲敖5局2責失苦吞敗投

2025/06/12 10:14

沙子宸、莊陳仲敖。（資料照）沙子宸、莊陳仲敖。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力運動家1A的台灣好手沙子宸，今天面對巨人1A掛帥先發，繳出6局失3分優質先發表現，幫助球隊以6：3獲勝，個人也進帳本季第3場勝投。

沙子宸首局上演3上3下有好的開始，但在下一局投出保送後又發生暴投，讓跑者攻佔得點圈，最後被敲出二壘安打失掉1分，所幸最後踩住煞車未再掉分。

3到5局沙子宸封鎖對手力保不失，但續投第6局時，先是被首名打者敲安上壘，接著突然面臨控球失準，連續丟出2顆觸身球形成滿壘危機，雖然後續展現K功飆出兩次三振凍結跑者，但還是被6棒Zander Darby擊出右外野平飛安打帶有1分打點，不過最後仍靠著滾地球抓到第3個出局數，同時也結束今天的投球工作。

沙子宸本場用了64球就吃完6局，被敲出5支安打失掉3分，送出3次三振與1次保送，這也是他繼美國時間4月12日後再度繳出優質先發，同時也都拿下勝投，目前防禦率為3.07，累計53次三振排行隊內第2高，僅次於林維恩的61K。

另外同樣運動家2A打拚的投捕搭檔莊陳仲敖與林家正，今天同場出賽，前者先發5局失掉3分（2分自責分）飆出6張老K，但自家打線慘遭壓制苦吞本季第6敗，後者累計2打數沒有安打並吞下1次三振。

而於老虎3A層級的李灝宇，今日也以先發3棒二壘手出賽，可惜4打數沒有安打進帳，這個月除了遭到觸身球擊中頭部外，6月打擊三圍.154/.267/.154也不理想。

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