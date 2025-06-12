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MLB》索托連2戰開轟！ 皮特森首場完投完封助大都會登頂龍頭

2025/06/12 09:51

皮特森對國民投出生涯第一場的完投完封勝。（美聯社）皮特森對國民投出生涯第一場的完投完封勝。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會皮特森（David Peterson）今天對上國民繳出生涯首場9局完投完封勝，加上史上最貴7.65億美元（約新台幣228億）索托（Juan Soto）連2戰開轟、尼莫（Brandon Nimmo）單場雙響砲，終場大都會以5：0擊敗國民，持續在美聯東區獨走，並超越老虎登上大聯盟龍頭寶座。

大都會首局「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）就敲出二壘安打送回選到保送的尼莫助隊先馳得點，3下換索托發威敲出一發2分砲，比數形成3：0，索托連續2場比賽開轟，6月已經敲出4轟，打擊三圍高達.382/.553/.794。

尼莫在5局與7局各敲出一發陽春砲，助隊取得5：0領先，而大都會先發投手皮特森今天更是完全宰制國民，用106球完投9局，只被打6支安打，送出6K沒有保送沒有失分，以生涯首次的9局完投完封勝，收下本季第5勝，賽後防禦率下降到2.49。

目前大都會以44勝24敗持續在國聯東區獨走，他們不僅是國聯戰績最好的隊伍，在美聯老虎今天輸給墊底金鶯且大都會完封國民後，大都會的戰績已經躍居全大聯盟第一。

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