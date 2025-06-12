BCL》 8強傷了白曜誠戰到剩9人 卡米諾斯：為球員的競爭心態驕傲

白曜誠。（資料照，取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今天凌晨在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）正賽8強戰，以88：92不敵上屆亞軍杜拜青年國民，無緣4強。其中當家主控白曜誠在第3節受傷，導致球隊最後只剩9名可用之兵，對於球員表現，主帥卡米諾斯表示，為球員的競爭心態感到驕傲。

領航猿「夜王」盧峻翔在小組賽首戰就因扭傷腳踝高掛免戰牌，8強戰也未能上陣，領航猿等於只有10名球員。面對上屆亞軍杜拜青年國民，猿隊帶著領先進入決勝節，可惜該節開局被打出12：2攻勢，即便一路緊追仍無力扭轉頹勢，纏鬥到最後一刻才敗下陣來。

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卡米諾斯說：「他們贏下這場非常接近的比賽，所有的數據都非常接近，我想打破比賽的關鍵就是他們在關鍵時刻拿下進攻籃板。」不過卡總提到，球隊的進攻效率比對方還好，「對我們來說，少掉兩位關鍵球員盧峻翔跟白曜誠並不容易，白曜誠在第3節也受傷。」

卡米諾斯坦言，無法用勝利結束賽季很可惜，但他認為，能參與BCL對於本土年輕球員來說，是很棒的經驗，「今天場上我們最年長的本土球員是28歲，而大部分的球員都是25、26歲，能讓他們對到不同風格的對手，像是一對一很厲害的華盛頓（Deshawndre Washington）跟洛夫（Jermaine Love），這樣的經驗對於塑造我們的團隊是很棒的養分，對於我們整體的經驗還有我們球員能夠競爭的心態很驕傲。」

砍下全場最高37分的葛拉漢表示，「這整個賽季我們都很努力，就像教練說的，我們都想要以勝利來結束賽季，但我們在賽季中有高有低，在這場比賽也是，但我們拼到最後，對於我的隊友們能夠一起奮戰到最後，感到驕傲。」

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