晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

BCL》 8強傷了白曜誠戰到剩9人 卡米諾斯：為球員的競爭心態驕傲

2025/06/12 09:51

白曜誠。（資料照，取自FIBA官網）白曜誠。（資料照，取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今天凌晨在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）正賽8強戰，以88：92不敵上屆亞軍杜拜青年國民，無緣4強。其中當家主控白曜誠在第3節受傷，導致球隊最後只剩9名可用之兵，對於球員表現，主帥卡米諾斯表示，為球員的競爭心態感到驕傲。

領航猿「夜王」盧峻翔在小組賽首戰就因扭傷腳踝高掛免戰牌，8強戰也未能上陣，領航猿等於只有10名球員。面對上屆亞軍杜拜青年國民，猿隊帶著領先進入決勝節，可惜該節開局被打出12：2攻勢，即便一路緊追仍無力扭轉頹勢，纏鬥到最後一刻才敗下陣來。

卡米諾斯說：「他們贏下這場非常接近的比賽，所有的數據都非常接近，我想打破比賽的關鍵就是他們在關鍵時刻拿下進攻籃板。」不過卡總提到，球隊的進攻效率比對方還好，「對我們來說，少掉兩位關鍵球員盧峻翔跟白曜誠並不容易，白曜誠在第3節也受傷。」

卡米諾斯坦言，無法用勝利結束賽季很可惜，但他認為，能參與BCL對於本土年輕球員來說，是很棒的經驗，「今天場上我們最年長的本土球員是28歲，而大部分的球員都是25、26歲，能讓他們對到不同風格的對手，像是一對一很厲害的華盛頓（Deshawndre Washington）跟洛夫（Jermaine Love），這樣的經驗對於塑造我們的團隊是很棒的養分，對於我們整體的經驗還有我們球員能夠競爭的心態很驕傲。」

砍下全場最高37分的葛拉漢表示，「這整個賽季我們都很努力，就像教練說的，我們都想要以勝利來結束賽季，但我們在賽季中有高有低，在這場比賽也是，但我們拼到最後，對於我的隊友們能夠一起奮戰到最後，感到驕傲。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中