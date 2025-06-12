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NBA總冠軍賽》板凳殺出2奇兵！溜馬G3打完上半場領先雷霆

2025/06/12 10:05

麥康諾。（法新社）麥康諾。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕溜馬今在總冠軍賽第3戰於主場迎戰雷霆，前兩節靠兩位板凳好手馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、麥康諾（T.J. McConnell）的出色表現，打完上半場以64：60領先雷霆。

溜馬首戰靠哈里伯頓（Tyrese Haliburton）準絕殺逆轉開紅盤，不過雷霆前役由吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）34分領軍扳回一城，兩隊今移師印第安納，雷霆開賽在霍倫格姆（Chet Holmgren）帶領下拉出15：6攻勢，他在首節獨攬13分，率隊帶著32：24優勢進入次節。

溜馬隨後靠馬瑟倫（Bennedict Mathurin）與麥康諾（T.J. McConnell）從板凳殺出，第二節開局以13：4高潮反超，雙方接下來你來我往，雷霆倒數35秒靠「SGA」追到60：62，但隨後麥康諾出手破網，幫助溜馬帶著4分領先進入下半場。

溜馬上半場團隊命中率55.8%，馬瑟倫攻下全隊最高14分，麥康諾貢獻6分、4助攻、3抄截，兩人是溜馬第二節反撲的關鍵，溜馬板凳得分30分遠勝雷霆的11分，雷霆團隊命中率48.8%，霍倫格姆15分最佳，「SGA」拿下12分。

馬瑟倫。（法新社）馬瑟倫。（法新社）

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