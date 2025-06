MLB》「法官」連2天開轟緊追全壘打王！洋基打爆皇家蛻變左投2連勝

洋基賈吉連2天開轟,距離全壘打王只有1支的差距。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)打擊手感持續火燙,今天面對皇家敲出本季第25轟,率隊擊潰今年繳出王牌身手的布比克(Kris Bubic),系列賽3戰率先取得2勝0敗的勝利。

洋基昨日以10:2擊潰皇家,賈吉就敲出一發超大號全壘打,今天洋基打線在2局爆發,單局4支安打灌進5分,其中沃爾普(Anthony Volpe)、威爾斯(Austin Wells)、高德史密特(Paul Goldschmidt)、萊斯(Ben Rice)都有打點貢獻。

布比克今天對洋基4.1局失5分,但防禦率依舊不到2(1.92)。(法新社)

7上賈吉面對後援投手克魯茲(Steven Cruz)敲出本季第25轟,他面對99英里紅中速球,以108.8英里擊球初速,敲出413英尺的超大號全壘打,目前在全壘打王競爭上,只落後給水手重砲羅里(CalRaleigh)1轟,而國聯則由大谷翔平23轟領銜,但他已經連9場比賽未開轟。

