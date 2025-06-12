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MLB》「法官」連2天開轟緊追全壘打王！洋基打爆皇家蛻變左投2連勝

2025/06/12 10:43

洋基賈吉連2天開轟，距離全壘打王只有1支的差距。（法新社）洋基賈吉連2天開轟，距離全壘打王只有1支的差距。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）打擊手感持續火燙，今天面對皇家敲出本季第25轟，率隊擊潰今年繳出王牌身手的布比克（Kris Bubic），系列賽3戰率先取得2勝0敗的勝利。

洋基昨日以10：2擊潰皇家，賈吉就敲出一發超大號全壘打，今天洋基打線在2局爆發，單局4支安打灌進5分，其中沃爾普（Anthony Volpe）、威爾斯（Austin Wells）、高德史密特（Paul Goldschmidt）、萊斯（Ben Rice）都有打點貢獻。

布比克今天對洋基4.1局失5分，但防禦率依舊不到2（1.92）。（法新社）布比克今天對洋基4.1局失5分，但防禦率依舊不到2（1.92）。（法新社）

7上賈吉面對後援投手克魯茲（Steven Cruz）敲出本季第25轟，他面對99英里紅中速球，以108.8英里擊球初速，敲出413英尺的超大號全壘打，目前在全壘打王競爭上，只落後給水手重砲羅里（CalRaleigh）1轟，而國聯則由大谷翔平23轟領銜，但他已經連9場比賽未開轟。

洋基先發施密特（Clarke Schmidt）6局只被打2支安打，飆出7K，投出3次四壞保送沒有失分，是本季第二度6局無失分與5場優質先發，收下第3勝。賈吉4打數1安打，吞下2K，打擊率些微下滑到3成94。

9下洋基派出小萊特（Mark Leiter Jr.）登板關門，被皇家捕手砲培瑞茲（Salvador Perez）2分砲轟炸，只拿1個出局數合計被打4安失掉3分退場，洋基威廉斯（Devin Williams）緊急登板救火，他先三振掉坎哈（Mark Canha），再讓印帝亞（Jonathan India）擊出一壘方向滾地球救援成功，洋基6：3收下2連勝。

施密特6局7K無失分收下本季第3勝。（美聯社）施密特6局7K無失分收下本季第3勝。（美聯社）

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