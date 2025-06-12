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中職》「同儕很優秀，他長期被看不起」 高中恩師眼中的林詩翔

2025/06/12 10:19

林詩翔。（資料照，記者廖耀東攝）林詩翔。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「他真的是練習狂，當年在玉里宿舍右手總握著一顆球，然後用指叉球握法入睡。」昔日玉里高中教練黃俊欽坦言，從沒想過子弟兵林詩翔能在職棒出人頭地，林詩翔能有今日成就，完全都是苦練出來的。

林詩翔選秀曾落榜，2023年再度叩關獲台鋼雄鷹第8指名，今年搖身一變，成為台鋼新一代守護神，出賽24場拿下12次救援成功，防禦率1.02、每局被上壘率0.95，表現相當亮眼。

黃俊欽表示，當年在曾頌恩的建議下，林詩翔高二寒假從平鎮高中轉學到玉里，當時林詩翔採低肩側投，「我說你不適合練側投，你應該改練上肩投球，先把底子打好，可能上大學球速才會出來。」

黃俊欽回憶道，林詩翔剛來玉里非常不起眼，身材瘦瘦乾乾的，但練習時非常認真，全隊練完他都會自主訓練，也是最早來、最晚走的球員，隨時都在練習，因為自認底子比別人差，國小到高中都不是先發球員，是不折不扣的二線球員，所以必須苦練才有出人頭地的機會。

味全龍王牌徐若熙和林詩翔是平鎮高中同學，徐若熙笑說，林詩翔話很少；黃俊欽說，「林詩翔話真的不多，跟他講話，有時他會看著你一直笑，也沒說什麼，應該跟家庭教育有關，他媽媽希望兒子默默做事，畢竟從小就不是好選手，不要太出風頭，林詩翔有什麼挫折也不太會跟人家講，都是自己在思考反省。」

林詩翔三級棒球時期沒有值得書寫的篇章，黃俊欽指出，林詩翔有不服輸的精神，面對強權即使被打爆依舊勇者無懼，這是最大優點，因為同儕很優秀，他長期被看不起，當年玉里沒投手，教練團只是讓林詩翔上場投球，沒有特別要求，投得好壞其次，球員還是需要有舞台發揮。

有一場高中木棒聯賽林詩翔被平鎮打爆，黃俊欽告訴他沒關係，這就是你跟別人的差距；黃俊欽認為，那一場對林詩翔是很大的刺激，這是好事，他有不服輸的精神，造就後來的林詩翔。

黃俊欽表示，林詩翔去中信兄弟找舅舅陳智弘練2個月，修正投球機制，身體素質和視野更不同，當時無法住中信兄弟宿舍，就在二樓餐廳廚房旁的小房間借住，那一段期間對他幫助很大。

後來黃俊欽到屏東紅尾擔任教練，邀請即將大學畢業的林詩翔當借將打未來之星對抗賽，黃俊欽說，林詩翔在玉里最快球速才130公里出頭，再看到他球速已突破140公里，投球更有自信。

2010年選秀黃俊欽直到第12輪才獲統一獅指名，生涯只在一軍出賽8場投13.1局，2015年球季結束遭釋出，後來到業餘球隊擔任教練，現任東石高中教練，當年無法在職棒發光發熱，他以教練身分教出得意門生林詩翔，黃俊欽說，「到現在我們還會保持聯絡，詩翔拿10救援那一天，我有打給他說恭喜，替他感到開心。」

黃俊欽。（資料照，記者陳志曲攝）黃俊欽。（資料照，記者陳志曲攝）

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