MLB》「黑鱒」飛撲美技還加碼479英尺超遠轟！率雙城退遊騎兵

巴克斯頓今天包括479英尺超大號全壘打在內,單場3安猛打賞還有美技守備演出。(路透社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日在主場迎戰遊騎兵的雙城,靠著「黑鱒」巴克斯頓(Byron Buxton)敲出479英尺的超大號全壘打,防守還上演美技守備的帶領下,助隊以6:2收下勝利,3連戰前兩場比賽各拿1勝。

遊騎兵2局上半靠著西米恩(Marcus Semien)的全壘打先馳得點,3局再靠著海姆(Jonah Heim)與史密斯(Josh Smith)的串聯長打再下一城,而再度輪到西米恩打擊時,他擊出中左外野方向的平飛球被中外野手巴克斯頓上演飛撲美技接殺。

請繼續往下閱讀...

下個半局輪到雙城的進攻,在一二壘有人時面對到剛演出精彩守備的巴克斯頓,他相中外角89.9英里(約144.7公里)滑球,一棒扛出中外野大牆的3分砲逆轉比數。

這發全壘打擊球初速來到111.6英里(約179.6公里),擊球距離長達479英尺,成為今年大聯盟距離第2遠的全壘打,僅次於天使「神鱒」楚奧特(Mike Trout)在美國時間4月19日棒打巨人右投魯普(Landen Roupp)的陽春砲,該轟距離為484英尺。

You know where we heard is a good place to spend the All-Star break for guys that make catches like this?



ATLANTA



Get him there: https://t.co/JigNJ4kZOb pic.twitter.com/LrC0zzOef0