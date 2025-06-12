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中職》代替陳傑憲踏上大聯盟紅土！6位UniGirls受邀芝加哥台灣日

2025/06/12 11:08

統一獅啦啦隊女孩將擔任芝加哥台灣日的表演嘉賓。（統一獅提供）統一獅啦啦隊女孩將擔任芝加哥台灣日的表演嘉賓。（統一獅提供）

〔體育中心/綜合報導〕統一獅隊長陳傑憲開球風波昨日落幕，今天統一獅球團宣布將由7-ELEVEN獅隊人氣女孩UniGirls為芝加哥白襪隊「台灣日」擔任開場演出嘉賓。

這場即將於美國中西部首次登場的「台灣日」，為芝加哥當地台灣社團及僑界單位精心籌備共同主辦，並在6月28日MLB白襪隊主場Rate Field隆重登場。統一獅人氣啦啦隊女孩UniGirls將由隊長Yuki領軍，妮妮、瑟七、斐棋、Joy及Maggie等6人組成最強棒球外交團，更攜手多才多藝的吉祥物萊恩，用舞蹈表演展現台式棒球文化，讓濃濃的台式應援熱血活力，跟隨她們的腳步登上大聯盟球場！

統一7-ELEVEN獅啦啦隊UniGirls預計將於台灣時間6月26日啟程飛往芝加哥，在長達近一週的旅途中，統一企業品牌夥伴們也貼心準備了「啦啦隊限定」美食行李箱，用經典台灣泡麵「統一麵」以及長期支持國球的唰嘴零食「統一脆麵」等人氣產品隨行，讓啦啦隊女孩在異鄉為國際觀眾帶來精彩演出的同時，也能透過最熟悉的味道感受到來自家鄉的溫暖，一解鄉愁、補充元氣，度過這趟充滿挑戰與榮耀的旅程。

隊長YUKI提到：「很開心接到如此盛大的演出邀請，從來沒想過自己能站上棒球最高殿堂大聯盟球場為來自全美、甚至是全球的球迷帶來表演，非常興奮也很期待，所以一接到消息就立刻跟家人與朋友們分享，謝謝統一獅球團和芝加哥白襪隊給我們這麼一個難得又珍貴的機會，UniGirls美國小隊會好好努力，讓世界看見來自台灣、尚勇的應援熱情！雖然美國很遠，但歡迎所有支持UG的球迷朋友，有機會的話也能到場一睹女孩首場海外演出的風采，更歡迎所有在芝加哥的台灣僑胞踴躍進場，為我們吶喊加油！」

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