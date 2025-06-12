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MLB》洋基選過他爸被抓包是假的 紅襪菜鳥給說法

2025/06/12 11:32

紅襪菜鳥投手多賓斯被抓包，他的父親根本沒有被洋基選過。（資料照，法新社）紅襪菜鳥投手多賓斯被抓包，他的父親根本沒有被洋基選過。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪菜鳥投手多賓斯（Hunter Dobbins）日前曾發豪語，表示如果大聯盟只剩洋基開合約給他，那他會選擇退休，不過事件還有後續，多賓斯父親被洋基選過爆出是假消息，這也讓多賓斯本人出面回應，表示這些都是小時候聽來的故事。

「整個故事都是我長大過程中，我從我爸那邊聽到的，我爸也給我看過一些照片。」多賓斯解釋道，不過他也說，這些故事是讓他愛上棒球的原因，他也不會特別去查父親說的是真是假。

多賓斯日前受訪時表示，他的父親曾兩度被洋基選走，並和派提特（Andy Pettitte）是好友，不過這個說法隨後被推翻，《紐約郵報》薛爾曼（Joel Sherman）撰文指出，多賓斯父親根本沒被洋基選過，而洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也告訴薛爾曼，說他不記得洋基選過這個人，並且與隊職員確認過這件事情，確實沒有這個人。

此外，被稱為好朋友的派提特也表示，他不記得認識多賓斯的父親，他身邊的家人也沒有人認識他。

根據知名數據網站《Baseball Reference》紀錄，多賓斯父親曾於1996年、1997年效力過獨立聯盟，上面並未記載大聯盟紀錄。

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