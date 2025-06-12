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NBA總冠軍賽》板凳奇兵馬瑟倫轟27分 溜馬主場擊敗雷霆2：1領先

2025/06/12 11:22

馬瑟倫從板凳出發轟下27分，率溜馬擊敗雷霆，系列賽取得2：1領先。（美聯社）馬瑟倫從板凳出發轟下27分，率溜馬擊敗雷霆，系列賽取得2：1領先。（美聯社）

〔記者盧養宣／台北報導〕溜馬今在總冠軍賽第3戰於主場迎戰雷霆，靠22歲小將馬瑟倫（Bennedict Mathurin）從板凳出發轟下全隊最高27分，率隊以116：107擊敗雷霆，系列賽取得2：1領先。

雙方前兩戰各拿1勝，雷霆首節在霍倫格姆（Chet Holmgren）單節獨攬13分之下，帶著32：24優勢進入次節，第二節溜馬靠替補上陣的馬瑟倫與麥康諾（T.J. McConnell）聯手率隊反撲，溜馬打完前兩節以64：60領先雷霆。

雷霆下半場重整旗鼓，以一波8：0攻勢要回領先，不過溜馬很快回神，兩軍隨後陷入激戰，雷霆在第三節尾聲靠霍倫格姆的三分打以及J.威廉斯（Jalen Williams）外線破網，帶著89：84的些微優勢進入決勝節。

馬瑟倫末節再度跳出來幫助溜馬追分，接下來團隊多點開花、輪流輸出，托平（Obi Toppin）的補扣得手，助隊以107：100領先雷霆，悶了大半場的透納（Myles Turner）在倒數2分鐘連搧了對方長人霍倫格姆2記火鍋，在防守端帶來重要貢獻，馬瑟倫最後27秒2罰俱中，助隊拉開至8分差，順利捍衛主場。

馬瑟倫今上場22分鐘拿下季後賽生涯新高27分，哈里伯頓挹注22分、11助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）21分、6籃板、4助攻，麥康諾10分、5助攻、5抄截。

雷霆以J.威廉斯26分最佳，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）24分、8籃板，出現季後賽生涯新高的6次失誤。

溜馬在主場守住勝利，系列賽2：1領先。（美聯社）溜馬在主場守住勝利，系列賽2：1領先。（美聯社）

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