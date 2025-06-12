MLB》讓他升！國民3A「球僮狗狗」升上大聯盟 本季撿棒成功率100％

MLB華盛頓國民隊週三宣布，自3A羅徹斯特紅翼隊升上「超級新秀」球僮狗狗布魯斯，並預計讓他在週六主場賽事亮相。（圖擷自MLB官網）

李冠霖／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國職棒大聯盟（MLB）華盛頓國民隊週三（11日）宣布，自小聯盟系統3A羅徹斯特紅翼隊（Rochester Red Wings）升上「超級新秀」球僮狗狗布魯斯（Bruce The Bat Dog），並預計讓他在當地時間週六（14日）的主場賽事中首度亮相。

據大聯盟官網報導，布魯斯本賽季共出賽3場，撿拾球棒成功率成績是完美的1.000，因此本週三生涯首度被叫上大聯盟。這隻1歲又9個月大的黃金獵犬去年9月首次在職業賽場亮相。

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紅翼隊總經理梅森（Dan Mason）受訪表示，「球迷和管理層總是很高興看到我們的球員升上國民隊，但布魯斯的晉升是一次歷史性的大聯盟徵召，他當之無愧。」

紅翼隊週三在社群平台X公布了一段影片，鏡頭對準總教練勒克羅伊（Matt LeCroy），他對著門外喊道：「嘿，進來吧大狗狗，坐吧，我有個消息告訴你，我想你會喜歡的。」鏡頭轉向後，只見布魯斯耐心地坐在他的辦公桌對面。

梅森表示，「沒有人比布魯斯更能讓人開懷大笑，我相信他會為國民隊做出精彩絕倫的貢獻！他用極短的時間證明了自己已經做足準備，也配得上他被賦予的「天才球員」稱號。」

梅森說：「6月14日，他將為國民隊的球迷們獻上一場精彩絕倫的演出。」

no rules that say a dog can't play baseball pic.twitter.com/r9QmQM5o1F — Washington Nationals （@Nationals） June 10, 2025

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