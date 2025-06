MLB》讓他升！國民3A「球僮狗狗」升上大聯盟 本季撿棒成功率100％

MLB華盛頓國民隊週三宣布,自3A羅徹斯特紅翼隊升上「超級新秀」球僮狗狗布魯斯,並預計讓他在週六主場賽事亮相。(圖擷自MLB官網)

〔即時新聞/綜合報導〕美國職棒大聯盟(MLB)華盛頓國民隊週三(11日)宣布,自小聯盟系統3A羅徹斯特紅翼隊(Rochester Red Wings)升上「超級新秀」球僮狗狗布魯斯(Bruce The Bat Dog),並預計讓他在當地時間週六(14日)的主場賽事中首度亮相。

據大聯盟官網報導,布魯斯本賽季共出賽3場,撿拾球棒成功率成績是完美的1.000,因此本週三生涯首度被叫上大聯盟。這隻1歲又9個月大的黃金獵犬去年9月首次在職業賽場亮相。

紅翼隊總經理梅森(Dan Mason)受訪表示,「球迷和管理層總是很高興看到我們的球員升上國民隊,但布魯斯的晉升是一次歷史性的大聯盟徵召,他當之無愧。」

紅翼隊週三在社群平台X公布了一段影片,鏡頭對準總教練勒克羅伊(Matt LeCroy),他對著門外喊道:「嘿,進來吧大狗狗,坐吧,我有個消息告訴你,我想你會喜歡的。」鏡頭轉向後,只見布魯斯耐心地坐在他的辦公桌對面。

梅森表示,「沒有人比布魯斯更能讓人開懷大笑,我相信他會為國民隊做出精彩絕倫的貢獻!他用極短的時間證明了自己已經做足準備,也配得上他被賦予的「天才球員」稱號。」

梅森說:「6月14日,他將為國民隊的球迷們獻上一場精彩絕倫的演出。」

no rules that say a dog can't play baseball pic.twitter.com/r9QmQM5o1F