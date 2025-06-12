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中職》樂天桃猿下半季主場門票開賣時間出爐！ 大巨蛋增加到10場

2025/06/12 11:48

2025樂天桃猿主場下半季門票6月18日正式開賣。（樂天提供）2025樂天桃猿主場下半季門票6月18日正式開賣。（樂天提供）

〔體育中心/綜合報導〕2025樂天桃猿主場下半季門票6月18日正式開賣，臺北大巨蛋10場熱血登場。

Rakuten Monkeys樂天桃猿2025年主場例行賽下半季門票即將開賣，ibon售票系統獨家販售，將於6月18日（三）起開放會員優先購票，6月21日（六）13:00起全面開賣，此次預售將涵蓋桃園主場20場賽事。

另外，下半季樂天桃猿的臺北大巨蛋主場賽事增加至10場，販售時程及相關活動內容將另行公布，球迷朋友們敬請鎖定，搶先入手這場「NONSTOP」的熱血盛宴！

為提供球迷更完善的購票機會，2025金猿卡、樂猿卡及年間席會員將於6月12日（四）中午12點起收到下半季優先購票序號簡訊，若未收到，請於6月16日（一）14:00前提供姓名與電話至票務信箱 tickets-RS_monkeys@rakuten.com確認，以免影響購票權益。臺北大巨蛋場次的優先購票序號亦將沿用相同序號，會員請務必妥善保存，以便順利購票。

此外，持有樂天桃猿聯名卡的球迷可於指定的優先購票階段，透過ibon網路售票系統使用聯名卡進行購票與結帳，確保球迷能夠搶先選購心儀座位。

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