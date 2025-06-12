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排球》台鋼天鷹再添新戰力！5名本土潛力新星名單曝光

2025/06/12 12:03

台鋼天鷹今天宣布5名選手加入。（台鋼天鷹提供）台鋼天鷹今天宣布5名選手加入。（台鋼天鷹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼天鷹持續補強戰力，於5月31日在國立中正大學體育館舉辦選手測試會。經過體能與技術測試後，今公布最終脫穎而出的5位潛力新秀，正式加入職業舞台，分別是周冠宇、彭浩銘、張庭輔、林聖恩與鄭博升。

來自UVL公開一級國立台北教育大學的副攻手周冠宇，身高185公分。曾在過去一年短暫離開球場，這次能夠重新披上球衣，他表示：「對於能夠加入台鋼天鷹我覺得非常高興及興奮，謝謝球團及教練的賞識，讓我能夠重新回到球場。」他認為自己的優勢在於出手速度快、發球威力強，球風偏高舉高打，期許未來能朝向更快速的球風發展。

同樣來自國北教大的林聖恩，身高175公分，他以靈活多變的角色與防守韌性見長。他分享：「能踏上職業排球舞台是無比榮幸與喜悅，這將會是一段珍貴旅程。」他的防守能力與場上激勵氣氛的能力，將為球隊後排注入穩定能量。

來自UVL公開一級國立清華大學的鄭博升，身高181公分，自國小三年級便投入排球世界。他說：「排球不只是興趣，已經成為我生活的一部分。」他擅長以細膩技術、靈活跑位與臨場判斷彌補身材劣勢，樂於成為戰術中的關鍵一環，也期許自己在職業舞台上持續挑戰極限，為球隊貢獻所長。

靜宜大學主攻手張庭輔則是UVL公開二級選手，身高187公分。他在高中畢業後一度淡出排壇，直到大學重新燃起熱情。他表示：「加入台鋼天鷹職業排球隊不只是踏進職業賽場的舞台，更是一個重新出發的機會。」他的球風強調技術與判斷並重，擅長觀察對手攔網與站位，注重與舉球員的配合，也期許自己在球場上成為穩定軍心的存在。

一般組出身的彭浩銘，身高達205公分，是場上少見的巨塔型選手，也因此被譽為「高牆」。就讀東吳大學期間，他不僅擔任排球隊隊長，更展現出色的領導能力與穩定表現。他坦言：「從一般組進入職業球隊，讓我感到不可思議又緊張。」彭浩銘具備優異的身材條件與快攻處理能力，攔網端則能有效吸引與干擾對手，是球隊不可多得的高點戰力。

球隊總教練翰柯表示：「我們希望打造一支具有潛力與深度的隊伍，這五位年輕球員展現了強烈的拚戰精神與成長空間，期待他們未來在場上的表現。」

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