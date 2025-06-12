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MLB》小球戰術逆轉洛磯！ 巨人豪取7連勝緊追道奇

2025/06/12 12:39

費茲傑爾用犧牲觸擊將隊友施密特送回本壘得分。（美聯社）費茲傑爾用犧牲觸擊將隊友施密特送回本壘得分。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟目前最火燙的巨人隊，今天面對全大聯盟戰績最差的洛磯，於比賽後段弭平3分差距，再以小球戰術打下超前分，終場以10：7收下7連勝，距離國聯西區龍頭道奇只剩下0.5場勝差。

賽前6連勝的巨人首局游擊手阿德梅斯（Willy Adames）敲出2分砲率先得分，3上李政厚的三壘安打與阿梅德斯的高飛犧牲打再收下1分。3下洛磯靠著巨人的失誤與安打打下4分大局反超比數，接著5、6兩局再各添1分將比數拉開到6：3領先。

巨人沒有放棄，在8局靠著串聯安打攻佔滿壘，施密特（Casey Schmitt）選到保送擠回1分，雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）再補上一支二壘安打將比數追平，接下來費茲傑爾（Tyler Fitzgerald）再使用短打強迫取分，這球一開始被判出局，但經重播輔助判決後改判，巨人因此奪下超前分。

9局巨人再打下3分大局，9下洛磯古德曼（Hunter Goodman）敲出本季第11轟也於事無補，終場巨人以10：7逆轉拿下7連勝。現在40勝28敗，距離國聯西區龍頭道奇只剩下0.5場勝差。

洛磯連續2天都在後段局數被逆轉，昨天他們在領先3分的情況下被巨人9局狂敲4分輸球，在先前橫掃馬林魚拿下本季首次的橫掃勝後，馬上就被大都會3戰橫掃，現在又被巨人連2天逆轉苦吞5連敗，賽季至今12勝54敗，持續朝著史上最慘戰績邁進。

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