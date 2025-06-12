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台南南光中學全國大隊接力二度奪冠 拿到最棒畢業禮物

2025/06/12 12:36

台南市新營區南光中學國三愛班（背心8號）代表南市參加第16屆國中小學生普及化運動大隊接力全國決賽，考驗團結合作、毅力。（學校提供）台南市新營區南光中學國三愛班（背心8號）代表南市參加第16屆國中小學生普及化運動大隊接力全國決賽，考驗團結合作、毅力。（學校提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區南光中學國三愛班代表南市勇奪113學年度第16屆國中小學生普及化運動大隊接力全國冠軍。這是南光繼105學年度奪冠後，二度榮獲全國第一，為校、為南市爭光，獲得最棒畢業禮物；市長黃偉哲今天（12日）到校頒發獎狀給每位參賽選手，國三愛班回贈吉祥物灰面鵟鷹。

教育部體育署主辦的「113學年度第16屆國中小學生普及化運動大隊接力全國決賽」，7日在彰化縣立體育場登場，來自全國21縣市、63支冠軍代表隊、1742位選手同場競技，南光中學國三愛班以3分37秒的成績封王。國中大隊接力，限單一班級、非體育班學生報名，女生要先跑前8棒，下場16人。

黃偉哲表示，南光選手和來自各縣市的冠軍隊伍同場較勁並獲得總冠軍實屬不易。但榮耀絕非偶然，是來自日復一日的努力訓練，以及師長與家長們無私的支持，同學們在比賽中，展現出堅強毅力與完美默契，其努力及堅持的精神，令人佩服也感動。期許南光中學未來在全國比賽中繼續奪得佳績。

南光中學國三愛班選手在國一時未能晉級台南市前八；國二則一舉奪下市冠軍並勇闖全國第八；今年畢業前夕，除蟬聯市冠軍，更一舉登上全國冠軍，拿到最棒的畢業禮物。

這場大隊接力賽不僅考驗選手個人體能與技巧，更重視團隊默契與臨場應變能力。南光中學體衛組長陳孟聰為選手規劃密集且系統化的訓練課程，導師尤彥翔從預賽到決賽全程陪伴和鼓舞士氣，陳孟聰表示：「這是南光高中睽違8年後，再度奪下全國冠軍，一路走來充滿挑戰，但看到孩子們不斷進步、堅持到底，能夠苦盡甘來，感到非常欣慰與驕傲。」

校長張添唐指出，大隊接力的核心不僅是速度，更是團隊合作與毅力的展現。「過程比結果更重要，這正是南光師生團結力的最佳體現。」家長會長張國賓帶領熱心家長全力應援，成為選手奪冠最堅強的後盾。

台南市新營區南光中學國三愛班代表南市勇奪113學年度第16屆國中小學生普及化運動大隊接力全國冠軍。這是南光繼105學年度奪冠後，二度榮獲全國第一。（南光提供）台南市新營區南光中學國三愛班代表南市勇奪113學年度第16屆國中小學生普及化運動大隊接力全國冠軍。這是南光繼105學年度奪冠後，二度榮獲全國第一。（南光提供）

台南市長黃偉哲（左三）今天（12日）到南光中學頒發獎狀給奪得全國接力大賽國中總冠軍的參賽選手。（市府提供）台南市長黃偉哲（左三）今天（12日）到南光中學頒發獎狀給奪得全國接力大賽國中總冠軍的參賽選手。（市府提供）

台南市新營區南光中學國三愛班代表南市勇奪113學年度第16屆國中小學生普及化運動大隊接力全國冠軍。（南光提供）台南市新營區南光中學國三愛班代表南市勇奪113學年度第16屆國中小學生普及化運動大隊接力全國冠軍。（南光提供）

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