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中職》統一公布6大主題日 胡金龍引退賽日期出爐！

2025/06/12 12:49

胡金龍。（資料照，記者林正堃攝）胡金龍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2025年統一7-ELEVEN獅主場下半季賽事推出六大主題日，首檔7.11~7.13連續三天活動結合三麗鷗聯名企劃，將邀請明星酷企鵝、酷洛米、Hello Kitty蒞臨主題日，帶給球迷最好玩的超萌主題日。

第二檔7.25~27將前進臺北大巨蛋舉辦超人力霸王聯名主題日，這次將擴大舉辦連續三天邀請超人力霸王重磅登場，賽前、局間、賽後都安排超人力霸王打鬥秀，搭配燈光、音效及特攝劇，給球迷前所未有的震撼體驗。

第三檔8.9~8.10連續兩天，以超人氣吉祥物萊恩為主軸，將規劃一系列「萊趣FUN暑假」主題活動，邀請家長帶著孩子們一起來到台南棒球場，體驗棒球觀賽樂趣，也讓孩子們的暑假假期充滿歡樂。

第四檔8.30～8.31恰逢七夕情人佳節，特別結合府城獅吼宮推出廟宇祭主題日，前年推出「吼力發大財」財神爺主題，今年將規劃結合月老愛神主題，推出良緣神助宮主題日，邀請各位善男信女一起來棒球場體驗不同風味的廟宇祭樂趣。

第五檔9.13是一個很重要的日子，今年初胡金龍宣告本賽季是他職棒生涯最終年，球隊也將規劃在台南棒球場舉辦胡金龍引退賽，詳細引退企劃預計於8月初正式公佈，屆時歡迎各位球迷一起進場感受胡金龍榮耀時刻引退賽。

第六檔9.20~21是本季統一獅行銷主題日最終回，將以UniGirls為主題企劃主題日，透過主題日讓UniGirls每個女孩能夠成為舞台上焦點，透過活動與球迷一起互動。

2025統一獅下半季主題日。（統一獅提供）2025統一獅下半季主題日。（統一獅提供）
統一獅下半季售票資訊。（統一獅提供）統一獅下半季售票資訊。（統一獅提供）
2025統一獅下半季行銷活動。（統一獅提供）2025統一獅下半季行銷活動。（統一獅提供）
統一獅下半季售票資訊。（統一獅提供）統一獅下半季售票資訊。（統一獅提供）

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