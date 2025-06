MiLB》洋基明星史卓曼復健賽首戰失1分 布總談「怪力男」情況

史卓曼今日進行復健賽,主投3.1局僅失1分。(圖片取自洋基2A官方X)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基2屆明星右投史卓曼(Marcus Stroman)今天迎來首場復健賽,對上紅襪2A主投3.1局僅失1分,力拚傷癒歸隊重返大聯盟。

史卓曼開季在大聯盟陷入低潮,3場出賽僅投9.1局就狂失12分,防禦率11.57,並在美國時間4月12日因左膝發炎進入15天傷兵名單,直到今天才開始進行復健賽,並於雙重賽首戰擔任先發,用了46球完成3.1局,僅被敲1支安打失掉1分,送出4次三振與2次保送。

請繼續往下閱讀...

針對今天的比賽,史卓曼賽後說:「能在一個自由且輕鬆的狀態下丟球,不需要太去在意我的膝蓋、身體狀況或機制等等問題,能夠回到球場投球的感覺很棒。」

史卓曼透露,他依舊以先發投手為目標持續努力,預期將在下周繼續進行復健賽,「要持續把投球數給拉高,能夠回到場上的感覺很不錯,我認為我已經能控制球速以及我的投球型態。雖然目前仍在恢復狀態,但我的身體、投球機制仍非常流暢。」

而另一位也正在進行復健賽的「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton),昨日首戰3打數敲出2支安打,今日則是繳出4支1的表現,總教練布恩(Aaron Boone)談到史坦頓的狀況,他說:「我看了Giancarlo昨天的打擊狀況,看起來還不錯,我有和他互相傳訊息,他也覺得自己的感覺很好,目前正朝好的方向前進。」

Marcus Stroman ( @Yankees ) completes his first rehab start with the @SOMPatriots : 3.1 IP 1 H 1 R 2 BB 4 K 46 pitches; 27 strikes pic.twitter.com/9FHHfvHXZX

Giancarlo Keeps Rollin' @Yankees DH Giancarlo Stanton clubs a 110.6 mph double to score top prospect George Lombard Jr.



Stanton is 3-for-4 with 4 RBI across two rehab games with Somerset pic.twitter.com/MCOaE9h2Pp