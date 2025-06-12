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MiLB》洋基明星史卓曼復健賽首戰失1分 布總談「怪力男」情況

2025/06/12 13:51

史卓曼今日進行復健賽，主投3.1局僅失1分。（圖片取自洋基2A官方X）史卓曼今日進行復健賽，主投3.1局僅失1分。（圖片取自洋基2A官方X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基2屆明星右投史卓曼（Marcus Stroman）今天迎來首場復健賽，對上紅襪2A主投3.1局僅失1分，力拚傷癒歸隊重返大聯盟。

史卓曼開季在大聯盟陷入低潮，3場出賽僅投9.1局就狂失12分，防禦率11.57，並在美國時間4月12日因左膝發炎進入15天傷兵名單，直到今天才開始進行復健賽，並於雙重賽首戰擔任先發，用了46球完成3.1局，僅被敲1支安打失掉1分，送出4次三振與2次保送。

針對今天的比賽，史卓曼賽後說：「能在一個自由且輕鬆的狀態下丟球，不需要太去在意我的膝蓋、身體狀況或機制等等問題，能夠回到球場投球的感覺很棒。」

史卓曼透露，他依舊以先發投手為目標持續努力，預期將在下周繼續進行復健賽，「要持續把投球數給拉高，能夠回到場上的感覺很不錯，我認為我已經能控制球速以及我的投球型態。雖然目前仍在恢復狀態，但我的身體、投球機制仍非常流暢。」

而另一位也正在進行復健賽的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），昨日首戰3打數敲出2支安打，今日則是繳出4支1的表現，總教練布恩（Aaron Boone）談到史坦頓的狀況，他說：「我看了Giancarlo昨天的打擊狀況，看起來還不錯，我有和他互相傳訊息，他也覺得自己的感覺很好，目前正朝好的方向前進。」

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