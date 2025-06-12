晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

竹北打造文化科技運動城 市代彭竣志睽違20年勇闖世壯運再奪佳績

2025/06/12 13:43

曾為自行車國手的竹北市民代表彭竣志（左1），參加世壯運挑戰自由車10公里集體出發賽男子35+組，最終勇奪銀牌佳績。（彭竣志提供）曾為自行車國手的竹北市民代表彭竣志（左1），參加世壯運挑戰自由車10公里集體出發賽男子35+組，最終勇奪銀牌佳績。（彭竣志提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全民運動蔚為風潮，新竹縣竹北市公所表示，從星際風雨籃球場的落成啟用，到十字星際球場、白地專業Pump Track公園、星際網球場等運動場域接連動土，運動建設遍地開花，積極朝向「文化科技運動城」邁進，上月甫在2025世界壯年運動會摘下自由車賽銀牌的竹北市代表彭竣志，更成為最佳代言人。

市長鄭朝方表示，為了建立一座全民運動的永續城市，竹北市從兒童藝術節融入街舞與街頭運動，到遊戲場域結合體能巧思，就是希望讓運動成為生活的一部分。他對城市健康力的高度重視，與市代彭竣志的理念不謀而合。

曾為自行車國手的彭竣志，2004年榮獲亞洲盃第二名與全國錦標賽冠軍，睽違20年再度披掛戰袍。他參加世壯運挑戰自由車10公里集體出發賽男子35+組，最終勇奪銀牌佳績。彭竣志分享，為了此次比賽，自主訓練半年，甚至賽前一日還騎上武嶺，只為突破自我、為竹北爭光。

鄭朝方表示，彭竣志代表不僅長年推動體育、親身參與，更是市公所發展運動政策的重要夥伴。彭代表的行動力與熱情，正是竹北邁向運動城市的最佳代言。未來白地專業Pump Track公園落成啟用，將與彭代表攜手促進自由車運動，並持續推動多元化運動建設，打造一座全民共享、全年齡參與的運動友善環境。

竹北市長鄭朝方（左）表示，竹北市民代表彭竣志（右）的行動力與熱情，正是竹北邁向運動城市的最佳代言。（竹北市公所提供）竹北市長鄭朝方（左）表示，竹北市民代表彭竣志（右）的行動力與熱情，正是竹北邁向運動城市的最佳代言。（竹北市公所提供）

曾為自行車國手的竹北市民代表彭竣志，睽違20年再度披掛戰袍，榮獲2025世壯運自由車10公里集體出發賽男子35+組銀牌。（彭竣志提供）曾為自行車國手的竹北市民代表彭竣志，睽違20年再度披掛戰袍，榮獲2025世壯運自由車10公里集體出發賽男子35+組銀牌。（彭竣志提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中