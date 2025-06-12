竹北打造文化科技運動城 市代彭竣志睽違20年勇闖世壯運再奪佳績

曾為自行車國手的竹北市民代表彭竣志（左1），參加世壯運挑戰自由車10公里集體出發賽男子35+組，最終勇奪銀牌佳績。（彭竣志提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全民運動蔚為風潮，新竹縣竹北市公所表示，從星際風雨籃球場的落成啟用，到十字星際球場、白地專業Pump Track公園、星際網球場等運動場域接連動土，運動建設遍地開花，積極朝向「文化科技運動城」邁進，上月甫在2025世界壯年運動會摘下自由車賽銀牌的竹北市代表彭竣志，更成為最佳代言人。

市長鄭朝方表示，為了建立一座全民運動的永續城市，竹北市從兒童藝術節融入街舞與街頭運動，到遊戲場域結合體能巧思，就是希望讓運動成為生活的一部分。他對城市健康力的高度重視，與市代彭竣志的理念不謀而合。

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曾為自行車國手的彭竣志，2004年榮獲亞洲盃第二名與全國錦標賽冠軍，睽違20年再度披掛戰袍。他參加世壯運挑戰自由車10公里集體出發賽男子35+組，最終勇奪銀牌佳績。彭竣志分享，為了此次比賽，自主訓練半年，甚至賽前一日還騎上武嶺，只為突破自我、為竹北爭光。

鄭朝方表示，彭竣志代表不僅長年推動體育、親身參與，更是市公所發展運動政策的重要夥伴。彭代表的行動力與熱情，正是竹北邁向運動城市的最佳代言。未來白地專業Pump Track公園落成啟用，將與彭代表攜手促進自由車運動，並持續推動多元化運動建設，打造一座全民共享、全年齡參與的運動友善環境。

竹北市長鄭朝方（左）表示，竹北市民代表彭竣志（右）的行動力與熱情，正是竹北邁向運動城市的最佳代言。（竹北市公所提供）

曾為自行車國手的竹北市民代表彭竣志，睽違20年再度披掛戰袍，榮獲2025世壯運自由車10公里集體出發賽男子35+組銀牌。（彭竣志提供）

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